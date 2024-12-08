川普2.0 催化我接單動能

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

川普將在明年1月上任，各國預期其將祭出高關稅。經濟部官員表示，按過往經驗，因應美國將提高進口關稅，未來幾個月會出現提早備貨潮，支撐近期我國接單動能。

根據經濟部統計，我外銷訂單接單金額連八紅，近月來自美國接單表現亮麗。例如今年10月我外銷訂單金額554.5億美元，年增4.9%；來自美國接單191.5億美元，創歷年同月新高，年增12.6%。

外界關切，美國訂單近期亮眼，是否為各界預期川普政府將實施高關稅而提前下單？經濟部官員觀察，廠商目前未反映有提前下單，但未來的確有可能會因高關稅出現提前備貨潮。

官員解釋，10月美國接單金額亮麗，的確是10月接單最主要成長動力。較去年同期就增加21.5億美元訂單，其中電子產品訂單增加17.3億美元，主要就是美國市場對AI晶片需求強勁；其他貨品訂單亦都成長，僅礦產品一項訂單減少。

美國 關稅

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