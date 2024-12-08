川普2.0 學者：台灣要爭取優惠稅率

川普二點○時代來臨，恐對各國祭出高關稅。美國是全球最大進口及消費國，美國進口版圖變動，將牽動全球各國商品出口增減走勢，面對全球經貿變局，學者認為，台灣當務之急是盡可能爭取優惠稅率。

川普日前宣布，一上任就要對加拿大、墨西哥徵收百分之二十五的關稅、對大陸加徵百分之十的關稅。中經院區域發展研究中心主任劉大年認為，川普只相信回流，不相信友岸外包，已放話要對墨西哥加課關稅、東南亞還沒講，川普雖喊出無差別關稅，但按過去經驗，實際落實可能會有打折空間，我方應盡可能爭取優惠稅率。

經濟部統計指出，大陸自二○○七年超越加拿大居美國進口來源國冠軍，占比於二○一七年達到百分之二十一點六高峰，在美中貿易戰、科技戰持續升級、供應鏈轉移效應下，二○二三年已縮減至百分之十三點九；相較之下，墨西哥占美國進口占比由二○一七年百分之十三點四提升至二○二三年的百分之十五點四，擠下大陸居美國最大進口國。

經濟部指出，近年加拿大、德國、南韓、印度、台灣占美國進口市場比重皆上升，其中墨西哥、越南及台灣增加最多；台灣占美國進口市場比重由二○一七年的百分之一點八提升到二○二三年的百分之二點八，增加一個百分點。

經濟部統計指出，二○二三年我對美國出口資通與視聽產品三百七十五億美元，較二○一七年九十五億美元，增加二百八十億美元，成長近三倍，顯示卡等組件、伺服器等分別增加一百億美元及七十三億美元為主要貢獻，主因貿易戰推升廠商在台產能配置，加上ＡＩ技術擴散引發相關產品需求。

在川普二點○時代，中經院副院長王健全說，美國取消晶片法案，改以課徵關稅替代，可能驅使廠商赴美設廠，先進製程可能愈來愈往美國靠攏，進而影響產業未來發展，後續發展值得觀察。