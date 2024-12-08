地熱開發難點 申請太冗長

台灣積極開發各種低碳能源，地熱就是其中之一。台灣不只台電、中油兩大國營事業在做，民間業者也投入其中；不過，業者坦言，地熱技術發展並不困難，但申請流程冗長最具挑戰，並期待政府開出地熱專區、分享相關訊息，以提高地熱開發的成功率。

台灣位處於環太平洋火環帶，具備良好的地熱發展條件，全台除了大屯火山區為火山型地熱外，其他都屬於裂隙熱水型地熱。

結元能源指出，工研院曾估計台灣蘊藏的地熱能源，淺層地熱有九八九MWe，深層地熱能有三十三點六GWe，相當於二十四座核四電廠。不過，台灣目前只有淺層地熱的開發，深層地熱要等中研院與中油合作的成果。

國內民間最大地熱能源開發事業體結元能源，建立全台首座火山型地熱發電廠四磺子坪一期，目前穩定商轉中，裝置容量一點二MW，年發六百四十萬度電，可供一千五百戶四口之家家庭全年用電。未來，還有硫磺子坪、焿子坪、四磺子坪二期共三個案場，分別於二○二五年、二○二七年，以及二○二九年正式商轉。

將捷集團營運部副總林銘祥說，「我們有自己的know-how，所以四磺子坪電廠從去年商轉至今，可維持穩定的運轉及供電」，地熱電廠可以二十四小時持續發電，與核能及火力發電一樣，可視為穩定的基載電源。

林銘祥指出，地熱發電的穩定性相當高，也最不怕地震，日本三一一大地震當下，唯一還在發電的就是地熱發電設備，因為地熱發電設備相對簡單、系統簡單，只要渦輪機組跟發電機組之間不要有太大的偏移，發電就不會受到影響，除非台電端發生異常，被強制解聯。

業者認為，未來的地熱發電能力會愈來愈強大，技術的部分，林銘祥說業者會自己解決，然而，地熱開發申請流程卻相當冗長，開發案場之初大概都跑了五年的程序，土地使用的取得、各種行程流程等，相信未來申設地熱電廠可以獲得比較有效的解決方案。

而他們最期待的，還是政府能開出地熱專區。林銘祥指出，從事地熱開發的業者都有共同心聲，希望政府以國家的高度，統一規畫適合開發地熱的土地，由經濟部能源署取得，設置成地熱開發專區，再加上中油及台電的探勘能力，就能把地熱資訊分享出來，則業者投入地熱發電的成功機率就能提高。

目前，四磺子坪地熱電廠所產生的電力是賣給台電，根據一一三年地熱發電躉購費率公告，不及二MW容量級距每度電微幅提高至五點九四五九元，二MW以上容量級距維持前一年的費率水準，躉購費率五點一九五六元，經濟部能源署預計年底前公就會公告新一年度的再生能源電能躉購費率。