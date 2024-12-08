12日投資展望論壇 解析趨勢

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

今(2024)年可謂是全球「超級選舉年」，選舉成最大變數，又夾雜聯準會降息步調、地緣政治等不確定性因素，使一整年投資市場跌宕起伏。如今，影響全球最鉅的美國總統大選，已確定將進入川普2.0時代，投資人將面臨全新挑戰。

由經濟日報與國泰投信共同主辦的「投資展望論壇」，將於12月12日下午13時30分至16時30分假台北寒舍艾美酒店三樓琥珀廳（台北市信義區松仁路38號）舉行。今年主題為「新規則 ‧ 新變化：後美國大選時代的全球投資策略」。

本次論壇邀請包括國泰投信總經理張雍川、國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏、國泰投信量化暨指數事業務處主管陳郁仁、及財經專家林漢偉等分別發表專題演講。

三場專題講座主題，分別為：美國選後政策對全球市場的懼裂 、全球地緣風險中的防禦投資 、及國際政經變局下 ETF 投資攻略 ，各由王誠宏、林漢偉、陳郁仁發表最新看法，將有助於投資人對於川普2.0時代的投資趨勢的掌握。

本論壇除三場主題式專題演講外，並特別安排主題座談「2025 投資布局策略」，由經濟日報總編輯費家琪擔任主持人，張雍川、王誠宏、林漢偉、陳郁仁等四位來賓擔任與談人，為投資人解析史上最難預測的川普2.0時代股債投資機遇，以及國際政經瞬息萬變下的ETF投資攻略。

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