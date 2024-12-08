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11月出口佳 有望連13紅
雖然地緣政治衝突持續、美中科技角力等不確定因素，但主要國家逐步放寬貨幣政策、人工智慧等應用持續推展，及年終消費旺季來臨，財政部將於9日公布11月進出口統計，估11月出口可能來到393億至408億美元，年增5％至9％，有望連13個月正成長。
財政部上月公布10月出口413億美元、創歷年同月新高，年增8.4％、已連續12個月正成長。財政部指出，10月出口符合預期且偏強，主要受惠於全球經濟成長、人工智慧等新興需求強勁、科技新品鋪貨及外銷旺季四大因素影響，累計1至10月出、進口分別年增10％、9.8％，規模值皆為歷年同期次高。
10月出口表現強勁、再次突破400億美元門檻。財政部統計處長蔡美娜表示，全年出口年增率達成主計總處預估8.7%機率相當高，為歷年次高也沒問題。
回顧10月出口表現亮眼，她認為，主要有四大因素：一，全球經濟維持穩定成長；二，人工智慧、高效能運算等新興運用的需求強勁；三，來自科技新品的鋪貨效應；四，進入傳統外銷旺季。
從主要貨品來看，資通與視聽產品、電子零組件各年增28％、6.1％，兩者併計成長14.1％，為出口之驅動引擎；累計前10月資通與視聽產品出口年增72.6％、電子零組件出口年減3.3％，合占總出口比重65％，寫下歷年同期最高紀錄。
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