大風吹！風力發電今日再次突破3GW 刷新歷史紀錄

邁入12月，東北季風持續發威，台電表示，繼4日下午風力發電量首度突破3GW（百萬瓩）大關，今(7)日再度創下歷史新高，四天內兩度打破風力發電出力紀錄。秋冬期間風力發電效果佳，燃煤機組可減少發電，抽蓄機組在白天也更有餘裕儲存電力，更能優化空污季的電力調度模式。

台電指出，12月4日13時32分風力瞬時發電量達到302萬瓩，除了首度打破3GW大關，也創下新高。而今(7)日13時49分風力瞬時發電量達到304萬瓩，在不到一週內的時間，二度打破風電出力最高紀錄。

台電也說明，台電雲林四湖風力發電站自12月2日起，因配合民營再生能源併網停電施工，進行計劃性停機，其餘時間皆持續正常運作。

台電強調，秋冬期間風力發電效果佳，隨著離岸風機陸續加入供電行列，風光瞬時發電量持續創新高，除了展現再生能源發展成果，更呈現冬季風電對於穩定供電的助力。政府持續推動風場併網發電，再生能源發電量穩定增加，燃煤與燃氣等機組便可以減少發電，也讓機組歲修規劃更有餘裕。