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大風吹 台電：4日、7日兩天風電都破3GW創紀錄
剛進入12月，風電就吹出好成績。台電表示，東北季風持續發威，繼4日下午風力發電量首度突破3GW（百萬瓩）大關，今（7）日再度創下歷史新高，四天內兩度打破風力發電出力紀錄。秋冬期間風力發電效果佳，燃煤機組可減少發電，抽蓄機組在白天也更有餘裕儲存電力，有助優化空污季的電力調度模式。
台電指出，12月4日13時32分風力瞬時發電量達到302萬瓩，除了首度打破3GW大關，也創下新高；今（7）日13時49分風力瞬時發電量達到304萬瓩，四天內，兩度打破風電出力最高紀錄。
台電說明，台電雲林四湖風力發電站自12月2日起，因配合民營再生能源併網停電施工，進行計劃性停機，其餘時間皆持續正常運作。即使風力發電站沒有全開，風電輸出也能刷新紀錄。
台電強調，秋冬期間風力發電效果佳，隨著離岸風機陸續加入供電行列，風光瞬時發電量持續創新高，顯示冬季風電對於穩定供電的助力；持續推動風場併網發電，再生能源發電量穩定增加，燃煤與燃氣機組就可以減少發電。
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