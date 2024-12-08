每周一勢／去年餐飲業淨利年增41%

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據經濟部統計，2023年餐飲業營業淨利為1,636億元，年增41.8%，營業利益率為16.3%，較2022年增加2.4個百分點；就各業觀察，餐館營業利益率16.8%，飲料店15.1%，外燴及團膳承包業12.9%，較2022年分別增加2.5、0.8及8.5個百分點。

餐飲供應收入 占營收95%

據經濟部統計，2023年餐飲業營收結構主要為餐飲供應收入，占95.3%，其次為商品銷售收入占3.6%。依業別觀察，餐館、外燴及團膳承包業及飲料店均以餐飲收入占比最高，分別占96.7%、91.5%及86.6%。

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今年業者面臨三大挑戰

據經濟部統計，2024年餐飲業者目前經營面臨的困難，前三項依序為：「食材成本波動大」(占65.6%)、「人力短缺」(占61.5%)及「人員流動率高」(占55.6%)，另外「人事成本高」亦占逾五成。

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餐飲業

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