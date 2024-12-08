台灣168／工業製造業生產指數連八紅

經濟日報／ 本報訊
工業製造業生產指數連八紅。（聯合報系資料照）
工業製造業生產指數連八紅。（聯合報系資料照）

經濟部發布10月工業生產指數100.6，年增8.85%；製造業生產指數100.51，年增9.32%，皆為連八個月正成長。其中受惠AI需求強勁，帶動12吋晶圓廠代工增產，積體電路業生產指數創歷年單月新高，年增近二成。

薪資中位數增幅近三年最低

主計總處公布去年受僱員工薪資中位數52.5萬元（月薪約為4.4萬元），較前一年增加0.7萬元、年增1.22%，增幅是近三年來最低；最高薪10%薪資是最低薪10%的4.05倍，較前一年4.21倍收斂，差距是12年來最小。

機器人理財規模突破百億元

金管會公布，截至今年9月最新統計，機器人理財資產規模達103.9億元，較上年同期增加28.4億元或37.6％，正式突破百億元，承作業者家數17家、較上年同期增加一家，客戶數達20.3萬名。市場看好金融科技升級，有機會持續擴大國內機器人理財市場。

基本生活費調升 208萬戶受惠

基本生活費調升 208萬戶受惠。（聯合報系資料照）
基本生活費調升 208萬戶受惠。（聯合報系資料照）

財政部公告今年基本生活費調升8,000元至21萬元，明年5月報稅適用，估208萬戶受惠，減稅利益26億元；若加上去年底宣布調升免稅額、扣除額等，減稅利益合計達243億元。

指數 電路

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