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桶裝瓦斯冬天旺季會斷氣？經部：中油提前3個月備氣

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
桶裝瓦斯使用進入冬季旺季，能源署要求中油提前3個月備氣。圖／聯合報系資料照片
桶裝瓦斯使用進入冬季旺季，能源署要求中油提前3個月備氣。圖／聯合報系資料照片

氣溫下降，冬季瓦斯用量增加，經濟部能源署表示，已洽請國內供應業者充分備貨，中油公司已提前3個月開始備氣，供應農曆春節民眾使用無虞，請國人放心。

中油桶裝瓦斯（液化石油氣）價格長期凍漲，但台塑不想再凍漲，自12月起每公斤調漲3元，導致台塑體系的桶裝瓦斯業者成本上漲得比中油體系的業者還多，如果全部轉向價格比較便宜的中油購買，中油是否可全面供應遭質疑。

能源署7日表示，桶裝瓦斯（液化石油氣）為民生重要必需品，穩定桶裝瓦斯供應，確保民生使用充裕為政府首要目標，因應即將到來的冬日、春節旺季，能源署已洽請國內供應業者充分備貨，中油公司更已提前3個月開始備氣，供應農曆春節民眾使用無虞，請國人放心。

能源署指出，國內液化石油氣為自由交易市場，近年中油公司為照顧民生，配合執行穩定物價政策，而目前民營業者為反映成本，依營運考量自行訂定主要用於工業的丙烷價格，一般家庭使用的桶裝瓦斯價格仍凍漲。

能源署依「石油管理法」維護市場的產銷秩序及確保供應穩定，除依法要求業者儲備25天的安全存量外，近期已就國內供應情形與業者進行溝通，請中油、台塑石化公司續予穩定供應，並已責成中油公司增加備源，以滿足市場需求，能源署承諾持續追蹤業者進口、供銷資訊。

中油公司 台塑 液化石油氣

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