春節將到！桶裝瓦斯供應充裕凍漲 中油已備氣民生無虞
桶裝瓦斯（液化石油氣）為民生重要必需品，穩定桶裝瓦斯供應，確保民生使用充裕為政府首要目標，因應即將到來的冬日、春節旺季，能源署已洽請國內供應業者充分備貨，中油公司更已提前3個月開始備氣，供應農曆春節民眾使用無虞，請國人放心。
國內液化石油氣為自由交易市場，近年中油公司為照顧民生，配合執行穩定物價政策，而目前民營業者為反映成本，依營運考量自行訂定主要用於工業之丙烷價格，一般家庭用之桶裝瓦斯價格仍凍漲。
經濟部能源署依「石油管理法」維護市場之產銷秩序及確保供應穩定，除依法要求業者儲備25日之安全存量外，近期亦已就國內供應情形與業者進行溝通，請中油、台塑石化公司續予穩定供應，並已責成中油公司增加備源，以滿足市場需求，而能源署也將持續追蹤業者進口、供銷資訊，請國人安心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言