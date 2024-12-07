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春節將到！桶裝瓦斯供應充裕凍漲 中油已備氣民生無虞

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

桶裝瓦斯（液化石油氣）為民生重要必需品，穩定桶裝瓦斯供應，確保民生使用充裕為政府首要目標，因應即將到來的冬日、春節旺季，能源署已洽請國內供應業者充分備貨，中油公司更已提前3個月開始備氣，供應農曆春節民眾使用無虞，請國人放心。

國內液化石油氣為自由交易市場，近年中油公司為照顧民生，配合執行穩定物價政策，而目前民營業者為反映成本，依營運考量自行訂定主要用於工業之丙烷價格，一般家庭用之桶裝瓦斯價格仍凍漲。

經濟部能源署依「石油管理法」維護市場之產銷秩序及確保供應穩定，除依法要求業者儲備25日之安全存量外，近期亦已就國內供應情形與業者進行溝通，請中油、台塑石化公司續予穩定供應，並已責成中油公司增加備源，以滿足市場需求，而能源署也將持續追蹤業者進口、供銷資訊，請國人安心。

中油公司 春節 液化石油氣

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