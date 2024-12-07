喬治亞理工「台美戰略與人才論壇」 談創業、人才、AI及永續經營

全美四大理工大學之一的喬治亞理工(Georgia Tech)今在台北三創生活館舉行「全球科技戰略與人才發展」高峰論壇，會中對創新創業、人才、AI 及永續經營分別舉行座談，除從美國邀請多位專家前來以外，並將邀請台灣產官學研先進，包括東海大學副校長劉正，前臺北商業大學校長張瑞雄及台灣大哥大（3045）資訊長蔡祈岩，佳世達（2352）董事長暨執行長特助Albert Weng，台灣微軟首席技術長花凱龍等人共襄盛舉。

主辦單位表示，川普二度選上美國總統，將重寫全球地緣政治和經濟生態，對於台灣產業尤其有強大的衝擊與影響。 科技產業首當其衝，未來半導體產業勢必加大對美投資，由台積電（2330） 帶領生態系外移，其他 AI 上下游產業也將受到影響。此外，川普將大幅修改能源政策，雖然其對再生能源的重視不若拜登，但台灣即將面臨核電停止，別無選擇，必須加速再生能源的布局。

除此之外，供應鏈的移轉是一大課題，預期中美加速脫鉤，台商如何在歐洲、東南亞、美國各地布局，在缺乏外交地位的情況下，面臨強大挑戰，必須結合當地策略夥伴。另外，人才缺乏、創新能力的養以及創新生態系打造，都是台灣政府與產業未來面臨的挑戰，鑑於此，全美四大理工大學之一的喬治亞理工(Georgia Tech)特別就「全球科技戰略與人才發展」相關議題特別舉辦高峰論壇。

本次活動由 Georgia Tech 與李國鼎科技發展基金會以及東南亞影響力聯盟共同舉辦。喬治亞理工學院亞太區國際事務執行長詹斯敦表示，未來 GeorgiaTech 將積極促進台美連結，打造科技人才合作的橋樑與平台，會有一連串台美產學合作計畫及完整生態系的建立，會積極的找尋適合的產官學來做進一步的合作。