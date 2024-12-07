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SSGA 首度攜手元大證券 於台北舉辦論壇探討美國大選後市場趨勢與前景

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

2024年12月3日，全球知名資產管理公司道富環球投資管理（State Street Global Advisors，以下簡稱SSGA）首度攜手元大證券，在台北晶華酒店舉行「美國大選後的投資機會與展望」論壇，會中SSGA及標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）專家，為元大證券的重要法人客戶提供美國大選後市場趨勢與發展的深入分析。

SSGA為全球第三大資產管理公司，資產管理規模超過3.5兆美元，是指數型投資的領導者之一，其創立的SPDR標普500 ETF（SPY）則是全球首支且為市值最大的指數型基金，為代表市場投資風向的重要指標。此外，SSGA擁有廣泛的全球市場研究及策略能力，能夠為投資者提供第一手的市場洞察與未來趨勢分析。

標普道瓊指數公司則是全球最大、最具影響力的金融指數提供商之一，其著名的標普500指數涵蓋美國500家市值最大且具代表性的企業，成為全球投資者了解美國經濟與市場趨勢的核心指標。該公司不僅是全球指數創新與研究的領導者，亦為投資者提供廣泛的市場基準及投資解決方案。

本次論壇特別邀請SSGA與標普道瓊指數公司兩大專家陣容，帶來權威分析與最新市場觀察：SSGA的亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow對全球市場結構性變化進行深度剖析，其香港、臺灣及澳門機構銷售主管Joanne Siu亦藉全球ETF趨勢與流量洞察未來資產配置機會。標普道瓊指數公司資深市場策略師Sue Lee，則針對美國大選後的2025年美股前景提供專業洞察，幫助法人投資者掌握最新趨勢與潛在投資機會。

此次論壇不僅是一次與SSGA合作關係的突破，也彰顯了台灣在全球市場中的重要地位。在會中，元大證券國際金融業務團隊與SSGA暨標普道瓊指數公司的專家們充分地進行經驗分享及交流，期許藉由此次論壇協助投資者在不確定性中洞悉未來，制定更加精準的投資決策。

元大證券一直在美股及各海外交易市場的投資服務上表現亮眼，有專業團隊蒐集、分析不同市場的資訊、指標性的市場話題及趨勢重點，搭配多元的海外商品交易服務，協助投資人不受空間及時間的侷限，以「白天參與亞股；晚上投資美股」精準掌握投資機會，期待創造人人都可輕鬆參與投資的環境，幫助客戶實現其財務目標。

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