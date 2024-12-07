快訊

尹錫悅下台準備接棒？南韓總理韓悳洙見執政黨魁大聊80分鐘

李佳穎夫妻朝聖周董　意外同框林家正老公嗨翻

準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

核三廠二號機大修47天結束 今順利併聯發電

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台電核三廠今指出，台電核三廠二號機第28次大修，2024年10月21日發電機解聯至12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。圖／聯合報系資料照
台電核三廠今指出，台電核三廠二號機第28次大修，2024年10月21日發電機解聯至12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。圖／聯合報系資料照

台電核三廠今指出，台電核三廠二號機第28次大修，從今年2024年10月21日發電機解聯開始，至今年12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。

核能安全委員會今也發布新聞稿指出，核安會本月7日上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核三廠2號機併聯申請並審查。

核安會表示，經審查相關申請文件，並整合本會視察員在機組起動迄併聯前執行相關測試與設備操作的現場查證結果，確認機組運作狀態符合併聯要求，今7日11時35分同意併聯申請。

核安會指出，機組首次併聯後，將逐步升載並進行相關測試及檢查。於逐步升載達滿載運轉期間，將持續加強監督，確認電廠依規定執行機組併聯及後續運轉作業。

台電 核三廠

延伸閱讀

台電採購社福團體手作帆布袋 蟬聯Buying Power首獎

台電金門區處歲末關懷弱勢 送暖發放慰問金

獨／台電工人修樹觸電雙手灼傷 原因曝恐遭勞檢處開罰

核三廠2號機大修結束 核安會今同意起動臨界申請

相關新聞

核三廠二號機大修47天結束 今順利併聯發電

台電核三廠今指出，台電核三廠二號機第28次大修，從今年2024年10月21日發電機解聯開始，至今年12月7日發電機順利併...

電業登記規則…光電業籌設前 先辦說明會

經濟部預告「電業登記規則」修正草案，要求光電業者事前要對當地居民及民代召開地方說明會，相關資訊要上網公開，並擬定「地方主...

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

2018年，中美貿易戰猝然打響，全球供應鏈掀起劇烈震盪。華府對北京加徵關稅的措施，使企業紛紛重新審視生產和供應策略，亞洲製造業中心的格局也悄然改變。6年後的2024年，隨著「關稅俠」川普再次當選美國總統，這場供應鏈重構的故事進入新篇章。從伺服器到電子零件，台灣的角色從幕後走到台前，成為美墨市場的關鍵供應者，但此次，又遇上新的「川普風險」亂流。

明年經濟 一字預測／黃晴雯選「動」 游直翰挑「生」

經濟日報舉辦2025經濟關鍵字大預測活動，遠東SOGO董事長黃晴雯選「動」，Appier 共同創辦人暨執行長游直翰選「生...

商研院：住宿餐飲景氣下行

商業發展研究院昨（6）日發布商業服務業景氣循環分析最新預測，10月同行指標綜合指數呈現連續25個...

地面光電籌設 強化地方溝通…經部預告修法申請許可前須先辦說明會

經濟部昨（6）日預告「電業登記規則」修正草案，明訂地面型、須取得電業執照的光電業者，須在申請籌設許可前必須辦地方公開說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。