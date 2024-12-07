核三廠二號機大修47天結束 今順利併聯發電
台電核三廠今指出，台電核三廠二號機第28次大修，從今年2024年10月21日發電機解聯開始，至今年12月7日發電機順利併聯發電，大修結束，大修實際工期47天。
核能安全委員會今也發布新聞稿指出，核安會本月7日上午收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出的核三廠2號機併聯申請並審查。
核安會表示，經審查相關申請文件，並整合本會視察員在機組起動迄併聯前執行相關測試與設備操作的現場查證結果，確認機組運作狀態符合併聯要求，今7日11時35分同意併聯申請。
核安會指出，機組首次併聯後，將逐步升載並進行相關測試及檢查。於逐步升載達滿載運轉期間，將持續加強監督，確認電廠依規定執行機組併聯及後續運轉作業。
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