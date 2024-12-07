核三廠二號機大修47天結束 今順利併聯發電

2018年，中美貿易戰猝然打響，全球供應鏈掀起劇烈震盪。華府對北京加徵關稅的措施，使企業紛紛重新審視生產和供應策略，亞洲製造業中心的格局也悄然改變。6年後的2024年，隨著「關稅俠」川普再次當選美國總統，這場供應鏈重構的故事進入新篇章。從伺服器到電子零件，台灣的角色從幕後走到台前，成為美墨市場的關鍵供應者，但此次，又遇上新的「川普風險」亂流。

2024-12-07 10:00