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AI 發展推動大量用電需求 公用事業商機巨大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法人指出，人工智慧（AI）推動大量用電需求，也將帶動電廠及電網建設蓬勃發展，為公用事業帶來數兆美元的巨大商機。美聯社
法人指出，人工智慧（AI）推動大量用電需求，也將帶動電廠及電網建設蓬勃發展，為公用事業帶來數兆美元的巨大商機。美聯社

人工智慧（AI）持續發展，推動大量用電需求。法人指出，用電量占比將持續攀升，供電需求也將帶動電廠及電網建設蓬勃發展，為公用事業帶來數兆美元的巨大商機。

市場人士指出，AI發展火熱進行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也宣稱AI時代已經全面啟動，影響範圍不只限於科技產業，更向外拓展到生技醫療、金融服務、材料科學等多元領域，有望在不久的將來徹底改變人類既往的生活模式。

富蘭克林投顧表示，支撐AI領域前進的力量除了尖端科技，還必須要有穩健且大量的電力支持。生成式AI需要大量運算，伺服器在訓練學習的階段也特別耗能，符合AI需求的新型數據中心耗電量遠遠超過傳統數據中心。

富蘭克林投顧指出，統計顯示，每一次ChatGPT查詢的耗電量是傳統Google搜尋的將近10倍。AI趨勢將急速推升資料中心的用電需求，電力需求的迫切性也帶動公用事業類股股價急起直追，今年下半年以來的漲幅已超越科技股，漲勢強勁。

在川普確定重返白宮後，市場預期將有利於美國優先的親商政策與貿易保護措施。富蘭克林投顧分析，美國公用事業類股可望優先受惠。從評價面來看，公用事業現階段仍具有低評價優勢，在AI用電長期需求不斷提高的帶動下，公用事業成長潛力仍強，建議投資人布局，以參與未來趨勢。

AI 富蘭克林投顧 美國

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