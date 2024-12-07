明年經濟 一字預測／黃晴雯選「動」 游直翰挑「生」

經濟日報舉辦2025經濟關鍵字大預測活動，遠東SOGO董事長黃晴雯選「動」，Appier 共同創辦人暨執行長游直翰選「生」。

黃晴雯表示，2024這一年戰爭處處、美台政權更迭，「動」不僅說明現況，對未來更有正向的期待。

游直翰表示，「生」象徵著生成式AI的無限潛力，也代表著「生生不息」的持續創新與成長。生成式AI的廣泛應用，正驅動著國家、產業、社會與個人，邁向前所未有的變革時代。