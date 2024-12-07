電業登記規則…光電業籌設前 先辦說明會

經濟部預告「電業登記規則」修正草案，要求光電業者事前要對當地居民及民代召開地方說明會，相關資訊要上網公開，並擬定「地方主管機關核發太陽光電發電業同意函要件檢核表」，做為最低檢核標準。

地面型光電發展頻頻引發抗爭，雲林縣政府七月底發文經濟部，建議地面型光電應採總量管制，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，讓地方政府依循，減少居民與光電業者間的衝突。

外界對太陽光電設施申設案高度關注，經濟部六日預告「電業登記規則」修正草案，強化太陽光電申設程序的透明化並提升行政效能，預告時間三十天。

經濟部能源署副署長李君禮表示，現行規定說明會是在業者已獲籌設許可後才召開，地方居民質疑「這樣還有什麼意思」，經濟部「考量有些問題遲早會發生，到時候大家會更困擾」，「乾脆開大門走大路，解決大家的困擾，讓意見透過溝通協調解決，施工會比較順利」，「如果地方提出的問題無法處理，業者就不用再繼續下去了」。

李君禮指出，太陽能光電設置時常會遭遇民眾抗爭，現行規定雖有要求辦理公開說明會，但召開說明會的時間是在施工之前，萬一居民不同意，前置作業已完成的光電開發業者，變成是頭已洗一半的窘境。因此修法要求業者加辦說明會，業者在申請籌設前，就要辦理說明會，如果開發案真的走不下去，業者早點知道，可減少發生損失的機會。

根據修正內容，業者申請籌設或是擴建許可前，應該在光電設備模組鋪設面積最大的村里、升壓站設置位置所在村里、儲能設備設置位置所在村里等地，邀集中央和地方代表來開會。

取得籌設或擴建許可後，若有變更升壓站、儲能系統位置，或新增廠址供設置發電設備、升壓站及儲能系統需要時，業者在申請工作許可前，須再辦理說明會說明規劃差異。

地方政府最需要全國標準一致的條件檢核表，這次修正案也提供了。經濟部能源署擬定檢核書表格式，讓地方政府更有效地檢視太陽光電設施申設計畫適法性，降低外界疑慮。

能源署表示，檢核表可供業者先自評條件是否符合並註記證明，而地方政府則依照「電業登記規則」檢核業者所檢附的資料，是否符合法定要件。李君禮說，他們所提供的檢核表版本只是最低標，地方政府可依職權添加檢核項目，但必須說明增加檢核條件的理由。