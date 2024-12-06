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地面光電籌設 強化地方溝通…經部預告修法申請許可前須先辦說明會

經濟日報／ 記者江睿智陳儷方／台北報導
地面型光電發展頻頻引發抗爭，也爆發多起弊案，令地方政府審查光電計畫多有顧忌。聯合報系資料照
地面型光電發展頻頻引發抗爭，也爆發多起弊案，令地方政府審查光電計畫多有顧忌。聯合報系資料照

經濟部昨（6）日預告「電業登記規則」修正草案，明訂地面型、須取得電業執照的光電業者，須在申請籌設許可前必須辦地方公開說明會；在取得籌設許可後如計畫有變更，需在申請變更前，再一次辦理地方說明會，盡早與地方協商，以排除光電建設阻力。

地面型光電發展頻頻引發抗爭，也爆發多起弊案，令地方政府審查光電計畫多有顧忌，甚至停擺。為避免「假種田，真種電」，另外也監督、強化農電、漁電共生，雲林縣政府率先發難，7月底發文經濟部，建議地面型光電應採總量管制，經濟部因此大修「電業登記規則」，由中央訂出低標。

依現行規定，太陽光電業者只須在施工前辦理地方公開說明會。未來「電業登記規則」修正後，等於提前要求業者在申請籌設許可前，就必須辦地方公開說明會。該項規定僅適用於申請電業執照的地面型光電、且須取得電業執照業者。

經濟部「電業登記規則」修正並擬定「地方主管機關核發太陽光電發電業同意函要件檢核表」，做為最低檢核標準，供地方政府參考使用，地方政府也有權加碼要件項目。

「要件檢核表」，採業者先自評，地方再檢核方式。換言之，地方政府依照「電業登記規則」檢核業者所檢附資料是否符合法定要件，使地方政府更有效檢視太陽光電設施申設計畫的適法性，並降低外界疑慮。官員也表示，這項檢核書表格式只是便於地方政府檢視適法性，若地方政府有其他要求，業者也要遵守。

依現行規定，光電裝置容量逾2MW，強制須取得電業執照（亦即可售電給台電或民間企業）；若是規模2MW以下，若是要售電，亦須取得電業執照。若是2MW以下、且發電自用，則可不用取得電業執照。

經濟部能源署副署長李君禮表示，目前「電業登記規則」，僅要求光電業者在施工前在地方舉行說明會，但業者頭都洗下去了，卻往往在此時遭遇到地方居民抗爭，因此，經濟部認為有必要將地方說明會提前到取得籌設許可前就要辦。對業者的好處是，可以早一點了解地方關切議題，早一點協商；有些議題若是難以取得協議，業者也可早一點放棄。

李君禮表示，這次修正「電業登記規則」，將明定何時開地方說明會、並指定要在那裡要開、邀那些人士出席、要公開說明那些事項、以及幾天前要通知、並且錄音錄影。「電業登記規則」修正草案自昨日起預告30天，各界可提出意見。

地方政府 太陽光電 經濟部

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