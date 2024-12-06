來台旅客數突破700萬人 明年將積極設置海外推廣中心

交通部觀光署昨（6）日公布最新來台觀光人次統計，已突破700萬人次大關，相較於去年同期約570萬人次來台，有明顯增長，更超越去年全年的649萬人次。

日、港澳、韓國來台旅客為前三名，另外在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，來台旅客已近60萬人次，成為第四大市場，超越疫情前水準。明年也將積極設置海外旅客服務推廣中心，目標鎖定西雅圖與雪梨。

觀光署指出，根據統計，截至12月3日已超過700萬人次，明顯高於去年同期的人數，分析來台觀光客的國家中，日本重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，其次為港澳市場，約116萬人次，兩客源市場均已逾100萬人次規模，韓國市場也近90萬人次。

而在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，以及多次加強台灣旅遊恢復常態的安全宣傳與主題行銷，來台旅客已近60萬人次，成為第四大市場，一舉超越疫前水準，表現亮眼。

觀光署說明，疫後各國搶攻國際觀光市場，我國除日韓市場外，也拓展北美地區及新南向的市場，今年雖受限於國際航空運量及產能尚未恢復等多項因素衝擊，但美國來台人次已突破疫前水準，顯示透過台灣觀光品牌3.0推出的行銷，搭配優惠或獎勵措施，以吸引國際旅客回流的作法已顯效果。

此外，觀光署在今年以海外布局設置旅客服務推廣中心為策略，已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等四處，預計年底再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處。

至於明年目標地區，2025年為持續提升美國及澳洲市場，將增設西雅圖及雪梨，以提升服務量能及觸角。