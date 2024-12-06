雇主新建托兒設施補助增至500萬 明年1月1日至2月28日受理申請

勞動部6日表示，為鼓勵事業單位設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部2025年第1期經費補助，自2025年1月1日起至2月28日止受理申請，最高補助由300萬元提高為500萬元，歡迎有意願申請之事業單位踴躍提出申請。

勞動部表示，為簡化事業單位申請流程，提供便捷之服務，勞動部已於2024年9月24日修正發布「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」，增訂事業單位得以線上方式提出補助申請，2025年起有意願申請之事業單位可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表，並於2025年1月1日至2月28日期間內，以線上申請或掛號郵寄（以郵戳為憑）方式，向事業單位所在地之地方主管機關提出申請。

為鼓勵事業單位提供托育服務，勞動部訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，不論事業單位規模大小，均提供經費補助。事業單位設置員工哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元；新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園等）者，自2025年起最高補助由300萬元提高為500萬元；另已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構，提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元。

另為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，2025年規劃辦理八場次說明會，對於有意願設置托兒設施之事業單位，並提供免費專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。如有疑問，歡迎洽詢勞動部1955服務專線。