商業服務業景氣繼續上行 商研院憂產業不均衡發展

商研院發布10月商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數連續25個月上升，雖然升勢略有減緩，但預期下次（2025年4月）的景氣循環分析，仍會持續上揚；領先指標去年（2023年5月）觸底反彈後，回升走勢穩定。

不過，商研院發現，目前總體經濟持續呈現上行走勢，但個別產業與部門卻明顯呈現不均衡現象；結構因素形成的成長不均衡或阻礙，無法靠總體需求策略改善或扭轉，因此，關鍵就在服務價值創新。

商研院指出，景氣變動持續走強，5個景氣循環同行子指標之中，除了住宿餐飲業繼續下行外，一般循環趨勢值均達到長期趨勢值（100）以上。

住宿與餐飲業的景氣循環趨勢值於今年10月來到低於長期趨勢值的96.1，實質GDP年成長率在今年第2與第3季也分別呈現-0.7%與-3.1%，明顯出現景氣衰退的先兆。值得注意的是，服務業受僱員工人數成長率一直減緩，已從2023年9月的高點+2.5%，下降為今年10月的+0.6%。

觀察領先指標的7個子指標，除了運輸及倉儲業因景氣循環走勢在一年來持續下行且降速加快，低於長期趨勢值（100），其實質GDP年成長率則從2023年第2季的高點+45.3%，降為今年第3季的+1.8%；服務貿易收支淨額雖復甦走勢上行且加快中，但未及回復到長期趨勢值（100），其餘各子指標的循環趨勢值都高於長期趨勢值（100）。