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台加經貿對話會議登場 聚焦能源、氣候變遷及經濟安全

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

第20屆「台加經貿對話會議」（CTEC）5日在台北實體召開，由經濟部政務次長陳正祺與加拿大全球事務部助理副部長Weldon Epp共同主持，雙方就重要經貿政策及合作議題深入交流。我外交部、環境部及原住民族委員會等均派員與會。

台加雙方於會中就綠色經濟、科技及氣候變遷、經濟安全與供應鏈韌性等共同關切的貿易政策議題進行深度討論，會後並由駐加拿大代表處代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）在雙方主席見證下共同簽署優質企業相互承認協議。

陳正祺於會中表示，台加雙方持續透過經貿對話會議締造合作佳績。去年12月台加完成簽署「投資促進及保障協議」，為進一步推動雙邊經貿關係的里程碑。同時間，雙方也共同採認供應鏈韌性合作架構（Collaborative Framework on supply chains resilience），並且已制定行動計畫，一年來具體落實多項合作，為強化供應鏈合作奠定基礎。

加方主席Weldon Epp助理副部長則表示，本次會議雙方在能源、氣候變遷及經濟安全議題交流成果豐碩，欣見雙方在供應鏈韌性合作架構下獲致豐碩成果，盼未來雙方續在CTEC架構下擴大合作，共同邁向下一個20年。

加拿大是台灣重要的經貿及供應鏈夥伴，台灣是加拿大亞洲第六大貿易夥伴，2023年全年雙邊貿易額逾46億美元。在投資方面，「台加投資促進及保障協議」簽署並生效後，2024年1至10月台灣對加拿大投資較上年同期即增加36億美元。

加拿大

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