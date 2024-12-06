歐洲商會2025年新任理事出爐 國際通商法律事務所張瀚書出任

歐洲商會6日宣布，國際通商法律事務所特聘資深顧問張瀚書（H Henry Chang），將擔任2025年度歐洲商會理事會理事長，其為法學博士。

歐洲商會表示，張瀚書理事長由新一屆理事會，在年度會員大會（AGM）後的首次會議中選舉產生，任期一年。會議中，同時也選出華德士台灣總經理文岳翰（John Winter），擔任副理事長。

歐洲商會指出，在今天的年度會員大會中，會員們投票選出了2025年15位理事及5位監事。此外，歐洲商會亦宣布，即將卸任的理事長尹容（Giuseppe Izzo）獲得理事會選舉，成為歐洲商會首位名譽理事長，以表彰前後陸續擔任過六任理事長的卓越貢獻，這也是歐洲商會1988年成立以來的第一人。

在會員大會上，將卸任2024年理事長的尹容，向會員們提出的年度報告中指出，2024年對於商會而言是成功的一年，舉辦了多場高規格活動，會員組成仍保持多元化。在政府關係方面，商會全年與台灣多個部會及政府機構保持定期互動，積極推廣會員的商業權益。政策倡議方面，商會在2024年建議書（於2023年11月發布）中提出的議題中，有24%議題獲得解決或實質進展，成績為歷年最佳。

2024年，歐洲商會活動表現十分活躍，不僅在「歐洲日晚宴」中邀請到總統賴清德出席，更邀請本地及國際知名講者舉辦多場活動。其中包括由商會「友善家庭聯盟」主辦的第二屆年度高峰論壇，該聯盟致力於提升台灣家庭友善環境，以及分享最佳實踐。此外，商會還與政府機構、媒體及非政府組織合作，參與或籌辦了眾多會議、研討會及論壇，成果豐碩。