商研院：總體經濟無悲觀懸念 惟「這產業」露衰退先兆

商業發展研究院6日發布商業服務業景氣循環分析最新預測，根據10月商業服務業景氣循環指標系統，同行指標綜合指數呈現連續25個月的上升，雖升勢略有減緩，但預測到2025年4月仍會持續上揚。

商研院景氣預測小組主持人、商研院董事長許添財表示，目前總體經濟持續呈現上行走勢，並無悲觀懸念，但個別產業與部門卻明顯呈現不均衡現象。尤其住宿與餐飲業的景氣循環趨勢值於今年10月來到低於長期趨勢值的96.1，低於7月的98.88，其實質GDP的年成長率在今年第2與第3季也分別呈現-07%與-3.1%，明顯出現景氣衰退的先兆端倪。

五個景氣循環同行子指標之中，除了住宿餐飲業繼續下降以外，其他一般循環趨勢值均達到長期趨勢值（100）以上。

此外，許添財也提醒，同時值得注意的還有服務業受僱員工人數的成長率一直減緩，已從2023年9月的高點＋2.5%，下降為今年10月的＋0.6%。

領先指標綜合指數部分，商研院指出，終於在2023年5月觸底反彈，迄今其回升走勢尚稱穩定，其經標準化後的循環綜合指數也在同期間，從谷底-0.6684個標準差上升為今年10月的＋0.6731。

在領先指標七個子指標方面，商研院表示，唯獨運輸及倉儲業景氣循環走勢下行；服務貿易收支淨額雖復甦走勢上行且加快中，但未及回復到長期趨勢值以上，其餘各子指標的循環趨勢值都高於長期趨勢值。

商研院進一步指出，運輸及倉儲業持續下行且降速加快，而低於長期趨勢值，實質GDP年成長率則從去年第2季的高點45.3%，降為今年第3季的1.8%。

商研院分析指出，就經濟成長貢獻度觀察，服務業大於工業，在支出面的結構觀察，民間消費的經濟成長貢獻度仍舊高於民間投資與淨輸出。