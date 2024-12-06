化解地方阻力！經部：地面型太陽光電須在申請籌設許可前 辦公開說明會

經濟部6日預告「電業登記規則」修正草案。為爭取地方居民支持太陽光電建置，經濟部明訂，地面型、須取得電業執照的電光業者，須在申請籌設許可前必須辦地方公開說明會；在取得籌設許可後如計畫有變更，需在申請變更前，再一次辦理地方說明會，盡早與地方協商，以排除光電建設阻力。

依現行規定，太陽光電業者只須在施工前辦理地方公開說明會。未來修正後「電業登記規則」，等於提前要求業者在申請籌設許可前，就必須辦地方公開說明會。該項規定僅適用於申請電業執照的地面型光電、且須取得電業執照業者。

官員解釋，依現行規定，光電裝置容量逾2MW，強制須取得電業執照（亦即可售電給台電或民間企業）；若是規模2MW以下，若是要售電，亦須取得電業執照。若是2MW以下、且發電自用，則可不用取得電業執照。

經濟部能源署副署長李君禮表示，目前「電業登記規則」，僅要求光電業者在施工前在地方舉行說明會，但業者頭都洗下去了，卻往往在此時遭遇到地方居民抗爭，因此，經濟部認為有必要將地方說明會提前到取得籌設許可前就要辦。對業者的好處是，可以早一點了解地方關切議題，早一點協商；有些議題若是難以取得協議，業者也可早一點放棄。

李君禮表示，這次修正「電業登記規則」，將明定何時開地方說明會、並指定要在那裡要開、邀那些人士出席、要公開說明那些事項、以及幾天前要通知、並且錄音錄影。「電業登記規則」修正草案自今日起預告30天，各界可提出意見。

能源署官員舉例，光電業者在申請籌設或擴建許可前，應在下列電業設備所在村（里）辦理公開說明會：一、光電設備模組鋪設面積最大的村（里）；二、升壓站設置位置所在村（里)）；三、儲能設備設置位置所在村（里）。每個個案視其建置光電廠的設備為何，若只有光電鋪設，只要辦一場；若三者設備都有，就要辦三場。

該修正草案明定，太陽光電發電業辦理地方說明會時，需要通知中央及地方政府、民意代表及村（里）長，並於電業管制機關指定的網站中公開會議資訊，供各界檢視。

「電業登記規則」亦新增規定，在取得籌設或擴建許可後，如變更升壓站及儲能系統設置位置、新增廠址供設置主要發電設備、升壓站及儲能系統，必須在申請變更前再行辦理地方說明會。

此外，因地方爆發多起光電弊案，令地方政府審查光電計畫多有顧忌，甚至停擺；地方政府建議應由經濟部明訂審查標準。因此，經濟部在「電業登記規則」擬訂出，太陽光電業者在申請地方同意函的「要件檢核表」，採業者先自評，地方再檢核方式，換言之，地方政府依照「電業登記規則」檢核業者所檢附資料是否符合法定要件，使地方政府更有效檢視太陽光電設施申設計畫的適法性，並降低外界疑慮。

官員也表示，這項檢核書表格式只是便於地方政府檢視適法性，若地方政府有其他要求，業者也要遵守。