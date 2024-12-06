擴大投資台灣再添13家企業 2.4兆元目標提前達標

「投資台灣三大方案」預計今年底落日，6日投資台灣事務所一口氣通過13家企業擴大投資台灣，目前投資台灣三大方案已吸引1,592家企業，超過2兆4,130億元投資，提前達到年底2.4兆元的目標。

經濟部也已向行政院爭取台灣三大方案延續方案，預計延長至2027年底，其中歡迎台商回台投資方案適用對象將擴大至全球廠商，並鎖定半導體、AI、軍工、安控及通訊等五大信賴產業，預估可再吸引6,000億元資金投資台灣。

而投資台灣事務所5日及6日通過13家企業擴大投資台灣，包含中小企業方案的佳德建材、田屋科技、鑫日正工業、台灣精材、鴻勝化學、昱銘公司、全光武玻璃科技、欣德芮公司，台商回台方案的家碩科技、某金屬公司，以及根留企業方案的聯亞科技、順天堂藥廠、某鋼製品企業。

其中，台灣電子氣體龍頭廠商聯亞科技，這次三度申請「根留台灣企業加速投資行動方案」，配合國內半導體廠的擴廠計畫，投資近57億元用於新廠房的興建與機器設備的擴增，並導入大數據分析技術、遠端監控中心以及其他智能化系統，以提升生產效率。

核心業務為電子級溶劑及回收再製溶劑的製造與銷售的鴻勝化學，為因應ESG趨勢及市場需求，亦將再投入近43億元於彰濱產業園區崙尾區新建「化學溶劑回收再利用產業園區」，開發新製程、增加產能及擴大回收處理規模，增強循環經濟動能。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,592家企業超過2兆4,130億元投資，預估創造15萬5,942個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1,069家企業投資約5,180億元，帶來3萬8,827個就業機會；「歡迎台商回台投資行動方案」有323家企業投資約13,076億元，帶來8萬8,579個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」則已吸引200家企業投資約5,873億元，帶來創造2萬8,536個就業機會；後續尚有48家企業排隊待審。