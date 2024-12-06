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美台即將展開雙重課稅協議談判 美國商會：高度肯定

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美台即將進行全面協議談判。圖／聯合報系資料照片
美台即將進行全面協議談判。圖／聯合報系資料照片

台灣美國商會6日表示，對於美台即將進行的全面協議談判，以解決雙重課稅問題，表示高度肯定。

台灣美國商會提到，美國財政部已表示，將在國會現有的基礎上，致力解決美台之間的雙重課稅問題，並承諾在整個談判過程中與國會密切合作，通過修改《國內稅收法典》（Internal Revenue Code）實施該協議。該稅務協議將以《美國所得範本公約》為基準，涵蓋的重要領域包括降低股息、利息及特許權使用費的預扣稅，以及解決跨境工作者的稅收問題。

台灣美國商會指出，解決雙重課稅問題長期為美國商會倡議的重要議題。在2024《台灣白皮書》中，商會亦呼籲加速推進相關事宜，並指出：「考慮到這項立法將為兩國經濟帶來的利益，以及其通過對美台關係的象徵性意義，我們希望能儘快採取行動。」

台灣美國商會與美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）並於2024年6月聯合向美國參議院財政委員會及外交委員會發出信函，敦促美台兩國開啟深入的雙邊談判。

台灣美國商會執行長林博智 （Patrick P. Lin）表示，達成避免美台雙重課稅協議長期以來都是該會及會員的關注重點。

林博智並提到，台灣美國商會對於此次談判的啟動深感鼓舞，並期待這將促進創新與經濟成長的投資。避免雙重課稅的相關內容，若納入國防撥款和臨時撥款法案等重要立法計劃，將有助於推動最終協議的順利實施進程。台灣美國商會期待談判快速推進，美國參眾兩院能夠迅速採取立法行動，批准並落實最終協議，確保其目標能通過《國內稅收法典》得以實現，並確保法律語言符合談判過程中確立的需求。

美國商會

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