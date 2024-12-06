營運獲利成長續強 投資選擇 R&D 能力強的美股

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，根據FactSet統計，美國股市市值占全球股市總值的50%以上、創2001年底以來最高占比，美股將受益於企業利潤率持續擴大、美國經濟增長超前，支持美股在2025持續上漲，尤其是在川政2.0的重商主義下，這類企業表現料將更為順風，投資美股透過「彭博研發龍頭指數」不單押特定產業，從各領域選出的「研發龍頭」，篩選指標找出相關潛力企業，有助於在快速變化經濟環境中，掌握趨勢脈動帶來的各個產業商機與美股產業輪動機會，可望增添投資動能，讓投資人免於煩惱挑選個股，便可輕鬆掌握不同產業的研發龍頭商機，提供具吸引力的投資機會。

根據彭博預測統計，美國經濟將於今(2024)年第4季至明(2025)年首季實現軟著陸，然後溫和復甦，白宮變天後的此一預期並未改變。黃宏治進一步指出，標普500企業第3季財報表現不錯，每股盈餘(EPS)年增率從9月底估計值4.2%上修至目前的5.4%，通訊服務、地產、非必需消費、醫療保健及金融類股EPS大多優於預期，展望第四季財報，市場預估標普500企業EPS年增率12.7%，重返雙位數成長。

黃宏治分析，近期美國道瓊指數持續改寫歷史新高，美國經濟數據報佳音，加上聯準會官員鴿派言論，帶領美股續創新高，減稅政策將提升美國企業獲利，共和黨完全執政下，對於新任總統川普的政策推動阻力將有所減輕，調降稅率被外界視為是有望讓美國經濟再次加速成長的重要引擎，川普主張全面調降企業稅率至15~20%、全面調降個人稅率至20%，執行需經參、眾兩院同意，以法案形式通過，即便目前共和黨內有些許雜音，但最終仍可透過黨內協調取得共識，預計新政府將透過減稅方式促進投資進而挹注經濟成長，進一步減輕債務壓力，並使相關企業利潤進一步得到提振。

野村美國創新研發龍頭ETF(00971)基金經理人林怡君表示，川普執政風格鮮明且政策變數大，競選期間所提出的主張究竟是選舉語言、以及將來是否落實這些政策都需要密切觀察，然而眾多不確定性中唯一確定的是「重商主義」立場，例如之前川普1.0期間實施企業減稅、監管放寬等措施，在接下來續任期間這些政策延續機率相當高。此外，川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克(Elon Mush)互動緊密，而馬斯克又是創新研發龍頭企業的代表，因此將來若馬斯克入閣抑或成為政策顧問等，對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。

林怡君進一步分析指出，根據統計，若將MSCI美國股票指數成分股依據投資研發 (R&D)佔營收比重排序五分位，可發現屬於第1五分位的研發龍頭企業在股東權益報酬率(ROE)、企業淨利率與淨利成長率這三項數據的表現，分別為8.8%、3.7%與88.1%，明顯勝過第2五分位的1.5%、0.9%與14.3%，更遑論遠超過排序最後五分位的-9.1%、-2.6%與-49.5%，亦即投資研發 (R&D)佔營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等面向的表現皆明顯佔優勢，甚至與較不注重投資研發的公司之間存有巨大差異。

12月18日募集的野村美國創新研發龍頭ETF(00971)」所追蹤的彭博研發龍頭指數，即是追蹤「彭博研發龍頭指數」，擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」是全台首檔「會進化」的美股ETF。該追蹤指數2007年以來迄今總報酬達1086.07%，爆發力十足，年化報酬率高達15.22%，不但勝過美股主要指數如S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等，成長更具爆發力。