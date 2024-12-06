法國政府倒台、歐元不穩 市場靜待非農數據

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，法國的財政和施政陷入停擺和混亂，加深歐元下行壓力。若美國非農數據向好，美元指數可能突破106.80水準，突破短線下行趨勢並延續自9月以來的上行趨勢，目標再次指向 107 和 108.20 水準。

由於2025年預算爭議，法國國會對現任總理巴尼耶（Michel Barnier）政府通過不信任動議，使其成為1958年以來任期最短的法國總理。作為實行總統和議會制的國家，雖然總統馬克宏（Emmanuel Macron）得以保住職位，但其任命的總理卻未能獲得議會足夠支持而被推翻。這次不信任案之所以通過，源於馬克宏於今(2024)年6月提前舉行的國會選舉，導致勒朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟成為議會第一大黨，而馬克宏所屬的中間派失去國會多數席次，為當前的政治局面埋下伏筆。

在內閣被推翻後，作為歐元區第二大經濟體的法國，政局再度陷入不穩，法債和歐元面臨拋售壓力。儘管內閣將繼續存在，但權力有限，需依賴緊急立法來徵稅及制定支出法案來維持政府基本運作。馬克宏總統必須再次任命新總理，然而憲法並未對任命時限做出規定，目前也未有明確的候選人。值得注意的是，馬克宏上一次花了近兩個月才敲定巴尼耶出任總理，而新內閣仍需向議會提交新的2025年預算法案；此外，新一輪的議會選舉最快也要等到明(2025)年7月才可能舉行，意味著當前的政局動盪有可能延續至明年7月。法國的財政和施政陷入停擺和混亂，將加深歐元下行壓力。

另一方面，德國也將在明年2月大選。作為歐元區第一大經濟體，德國的政治局勢在法國政局動盪的背景下顯得更加引人關注。這次大選可能出現政權更迭的局面，而疑歐派勢力則有望進一步擴張勢力，恐不利歐元區經濟體和一體化的進程。

楊傲正表示，技術面上，歐元早前曾一度跌至1.0330水準後反彈，但前高點在1.0610水準，目前明顯未能突破該關鍵阻力水準，下行趨勢線和一浪低於一浪局面仍在延續。

美國將公布最新非農數據，更多的聯準會官員將發表講話將預示聯準會12月會否進一步降息，而另一方面，市場對歐洲央行12月12日降息預期已板上釘釘，短期內似乎都不利歐元漲勢。目前歐元兌美元正在1.03至1.06區間內橫行盤整，只有進一步突破1.06水準，歐元才有望結束自9月以來的下行趨勢並進一步上行。反之如短期內跌破1.0440水準，歐元可能會因此跌向1.03水準和測試前低點1.0330水準。

隔夜美股市場迎來小非農ADP數據，最終公布值達14.6萬人，雖然低於預期的15萬人，但由於與預期值相距不大，而更重要的是該報告的薪資增速出現了去年初以來首次加快，反映美國通膨壓力可能會因此再次加大。美元指數在小非農公布後小幅回跌後站穩在106.40水準，美元指數也已連續在106.10至80的窄幅區間徘徊，反映市場對12月降息的預期意見不一，並期待更多的數據和聯準會官員講話。

將公布的非農預期在21.5萬人，預期比前值1.2萬人明顯上揚，由於10月的非農數據受天災和罷工因素影響，市場預期11月非農新增人數將有望回到21.5萬較健康水準。值得關注預期失業率在4.1%不變，與通膨相關的薪資增速預期從上月4%回跌至3.9%。若就業人數符合預期且薪資增長超過市場預測，可能削弱市場對12月降息的憧憬，從而推動美元指數上行。

另外，市場也要關注聯準會官員在數據公布後的言論，尤其有官員表示放慢和暫停降息時機臨近，增加12月降息的不確定性。

楊傲正表示，技術面上，日線圖顯示美元指數已連續三天在106.10至80區間內徘徊，而早前在105.68水準見支持形成上升趨勢線。目前美元指數呈現三角形待變形態。若進一步跌破106.10水準，美元指數才可延續自11月中旬以來的下行趨勢，形成一浪低於一浪的走勢，跌向105水準。

楊傲正表示，若非農數據向好，美元指數可能突破106.80水準，突破短線下行趨勢並延續自9月以來的上行趨勢，目標再次指向 107 和 108.20 水準。