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2025邁入降息循環 經濟實現軟著陸 富邦投信：AI科技革命帶來投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024 年「ETF 投資意向調查」-各年齡層交易 ETF 時間 (資料來源：中華經濟研究院)
2024 年「ETF 投資意向調查」-各年齡層交易 ETF 時間 (資料來源：中華經濟研究院)

富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，近幾年開始觀察到年輕族群投資心態較以往更為主動積極，對股市的參與度及關注度明顯提升，是一個好的現象。富邦投信6日與中華經濟研究院聯合再度發表今年度「國人安心樂活享退調查」研究結果，並針對2025年的趨勢投資做深入分析。

甫於11月上任的富邦投信新董座黃昭棠於發表會開場致詞時表示，富邦投信早在八年前就看準ETF適合作為退休理財的選項，並與中經院合作規劃這項研究調查，確實非常有遠見，這八年之間，ETF從乏人問津到成為炙手可熱的商品，ETF的商品優勢已經逐漸為國人熟悉，更是退休理財最適合的投資工具之一。

黃昭棠也提供長年致力於ETF領域的專業見解，建議投資人要回歸初心，退休理財越早開始越好，特別是長期複利效果的觀念，富邦投信每年持續宣導，當然更重要的就是，要在對的時候做對的配置，長期複利的效果才能顯現。舉例來說，年輕人最大的本錢就是時間，選擇市值型ETF才能有很長的時間可以享受經濟發展的成長，時間複利是年輕人最好的投資利器；而屆臨退休的族群則需要現金流，因此隨著退休時間越靠近，則應該開始提高配息型ETF配置比重。

從今年度「國人安心樂活享退調查」的調查結果發現，ETF在過去幾年的多頭行情中得到更多投資人的認同，有越來越多投資人選擇以ETF的方式進行投資。特別是過去一年才開始參與ETF的投資人大約占三成，其中可以留意的是24歲以下，有將近七成是近一年才開始投資ETF，足見近一年ETF投資已蔚為風潮，成為年輕族群新寵。此外，以定期定額方式進行ETF投資的方法應該已經深入人心，隨著投資金額的累積，本次調查中也觀察到投資人對於投資資訊的需求比以往更大。

富邦投信投資策略師徐翊達在發表會分析，對於2025年，市場基本保持著樂觀的心情，因為在AI相關科技創新的帶動下，電子產品的需求持續旺盛。不過在川普當選美國總統後，市場焦點開始移轉到之前漲幅較小的金融與傳產。主要寄望於川普總統就任後一系列的政策，可能有助於提高美國傳產的競爭力，包括透過關稅等方式。

徐翊達表示，明年主要看好的市場也是美國。但在上半年，透過驅逐非法移民、退出俄烏戰爭、削減財政支出、對全球再次提高關稅、降低企業稅等一系列多空交雜的政策，市場出現動盪甚至漲多拉回都是很正常的波動。在這個過程中，美國聯準會仍處於降息周期下，對於市場的下檔保護是至關重要的因素。

儘管出於目前美國經濟偏強，市場對於未來降息幅度已將大幅下調，但市場堅信川普投顧會做出有利於股市的決定。因此徐翊達認為，明年股市的波動節奏將是先蹲後跳的一年。在中長期科技創新帶動的需求增長不停止下，明年下半年到後年的新一波換機潮，仍將主導市場的獲利成長潛力。

投資人該如何配置，徐翊達認為明年上半年是債優於股，但到明年下半年又會重回股優於債的配置。債券首選投資等級債，儘管價差波動空間較小，但債息可期，是投資人度過市場波動的首選。股票方面，徐翊達仍傾向以市值型ETF作為核心配置，可考慮台、美市場，輔以AI為首的商品作為衛星配置，如半導體、AI、未來車等相關題材。投資人可藉由以上基金配置專屬於自己的獨特組合，長期追隨市場的成長。短線股價波動會比較大，但長期的成長趨勢就是對短期波動最好的保護與支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦投信

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