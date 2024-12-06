快訊

北市驚傳國中生持美工刀恐嚇同學 家長著急「我的孩子要自己救」

蛋白區也愈買愈小！雙北這區最慘、5年少8坪

梁文傑撇指名譴責宋思瑤 蕭旭岑：全台皆知民進黨霸凌

獲台積電青睞 恆水創電：小水力遍地開花有兩關鍵

中央社／ 宜蘭6日電
新創企業恆水創電2023年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，已與台積電簽下CPPA，是全台首座河川型小水力，裝置容量達100KW，最大特色在於生態友善，不僅魚蝦能自由通過，民眾也能在此安全泛舟。中央社
新創企業恆水創電2023年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，已與台積電簽下CPPA，是全台首座河川型小水力，裝置容量達100KW，最大特色在於生態友善，不僅魚蝦能自由通過，民眾也能在此安全泛舟。中央社

賴政府推動二次能源轉型，小水力是重點發展對象。獲台積電青睞、拿下國內首張小水力CPPA的恆水創電表示，小水力規模越小、成本越高，躉購費率應細分更多級距，同時也需銀行融資支持，才有助案場遍地開花。

能源署回應，明年度小水力躉購費率將新增1至100瓩新級距，費率較現行4.8936元高，預計年底前公告費率草案。

新創企業恆水創電，去年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，是全台第一座河川型小水力，裝置容量達100KW，最大特色在於垂直渦流友善環境，泥沙、垃圾、枯枝等異物均可通過，執行長鄒飛逯舉例，「魚蝦游進去也不會變成生魚片」。

因環境衝擊小，儘管發電量較低，早在案場動工前，就被台積電相中，簽下企業購售電協議（CPPA），為國內首張小水力CPPA。

不過，鄒飛逯不諱言，該案建置成本超過4300萬，成本攤提需13年，凸顯融資支持重要性，然而，目前國內金融業缺乏小水力發電的專案融資經驗，業者只能以自籌資金推動案場，不僅加重負擔，也令有意投入者望之卻步。

截至今年9月，國內小水力裝置容量僅177.94MW，鄒飛逯指出，現有小水力躉購費率分成3個級距，規模越小、費率越高，目前費率最高為1瓩至500瓩、每度4.8936元，需往下細分更多級距，才能吸引更多業者投入，促進案場遍地開花。

能源署副署長李君禮接受媒體訪問回應，再生能源電能躉購費率委員已有開會討論相關議題，明年度小水力躉購費率將新增1至100瓩新級距，費率較現行4.8936元來得高、接近5元，預計年底前公告費率草案。

恆水創電除了宜蘭案場外，在台中、雲林、彰化、台東關山圳等皆有案場規劃，預估至明年，興建、申設中案場總裝置容量上看3MW。鄒飛逯透露，近年RE100、ESG需求強勁，除了台積電外，已有其他高科技、金融公司主動接觸，表達購電意願。

除了生產綠電協助企業達淨零目標，恆水創電也盼將MIT機組輸出海外。鄒飛逯表示，國內金屬加工製造業、機電業實力堅強，國產化不是問題，未來機組朝向標準化、模組化，一方面確保後續營運、維護不求人，也期待銷往與台灣水文條件相似的東南亞

台積電 東南亞

延伸閱讀

台積2奈米試產良率 報捷

台積晶圓代工市占65% 再創高

台積美國廠將生產輝達AI晶片

萊爾富買指定春節福袋商品 頭獎抽台積電股票

相關新聞

獲台積電青睞 恆水創電：小水力遍地開花有兩關鍵

賴政府推動二次能源轉型，小水力是重點發展對象。獲台積電青睞、拿下國內首張小水力CPPA的恆水創電表示，小水力規模越小、成...

商研院：商業服務業景氣至明年4月維持上揚 但升勢減緩

商研院今天發布10月商業服務業景氣循環分析，同行指標綜合指數已連續25個月的上升，雖升勢略有減緩，但預測到明年4月會持續...

農業淨零轉型壓力大 勤業眾信找出新利器給助力

據歐盟預測，2030年農業可能成為全球碳排放量前三大的產業，因此，各國政府也紛紛將農業碳排視為關鍵；勤業眾信會計師事務所...

三陽為國產化政策怒退公會 此時發難是劍指同業？

不滿政府祭出車輛國產化自製率政策，三陽董事長吳清源日前大動作宣布退出車輛公會，並砲轟政府政策不給緩衝期還溯及既往。但外界好奇，受國產化政策的影響廠商不只三陽，會否引起骨牌效應？而政策已經上路逾三個月，吳清源為何選在此時開砲？

因應川普回歸 政院：研議台美合作新模式

川普當選美國總統，下月廿日上任，即將重返執政，面對川普新政，賴政府展開因應準備。行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君組成專案小...

屋頂設光電 最高補助30萬

行政院會昨拍板「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，明年起至二○二八年將投入四十點八億元，屋頂面積一千平方公尺（約三百坪）以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。