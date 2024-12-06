獲台積電青睞 恆水創電：小水力遍地開花有兩關鍵
賴政府推動二次能源轉型，小水力是重點發展對象。獲台積電青睞、拿下國內首張小水力CPPA的恆水創電表示，小水力規模越小、成本越高，躉購費率應細分更多級距，同時也需銀行融資支持，才有助案場遍地開花。
能源署回應，明年度小水力躉購費率將新增1至100瓩新級距，費率較現行4.8936元高，預計年底前公告費率草案。
新創企業恆水創電，去年6月在宜蘭安農溪完成「安農萬富」小水力發電廠，是全台第一座河川型小水力，裝置容量達100KW，最大特色在於垂直渦流友善環境，泥沙、垃圾、枯枝等異物均可通過，執行長鄒飛逯舉例，「魚蝦游進去也不會變成生魚片」。
因環境衝擊小，儘管發電量較低，早在案場動工前，就被台積電相中，簽下企業購售電協議（CPPA），為國內首張小水力CPPA。
不過，鄒飛逯不諱言，該案建置成本超過4300萬，成本攤提需13年，凸顯融資支持重要性，然而，目前國內金融業缺乏小水力發電的專案融資經驗，業者只能以自籌資金推動案場，不僅加重負擔，也令有意投入者望之卻步。
截至今年9月，國內小水力裝置容量僅177.94MW，鄒飛逯指出，現有小水力躉購費率分成3個級距，規模越小、費率越高，目前費率最高為1瓩至500瓩、每度4.8936元，需往下細分更多級距，才能吸引更多業者投入，促進案場遍地開花。
能源署副署長李君禮接受媒體訪問回應，再生能源電能躉購費率委員已有開會討論相關議題，明年度小水力躉購費率將新增1至100瓩新級距，費率較現行4.8936元來得高、接近5元，預計年底前公告費率草案。
恆水創電除了宜蘭案場外，在台中、雲林、彰化、台東關山圳等皆有案場規劃，預估至明年，興建、申設中案場總裝置容量上看3MW。鄒飛逯透露，近年RE100、ESG需求強勁，除了台積電外，已有其他高科技、金融公司主動接觸，表達購電意願。
除了生產綠電協助企業達淨零目標，恆水創電也盼將MIT機組輸出海外。鄒飛逯表示，國內金屬加工製造業、機電業實力堅強，國產化不是問題，未來機組朝向標準化、模組化，一方面確保後續營運、維護不求人，也期待銷往與台灣水文條件相似的東南亞。
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