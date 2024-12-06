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農業淨零轉型壓力大 勤業眾信找出新利器給助力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤藝隆農場及銀獅農莊取得BSI英國標準協會的國際標準ISO 14064-1碳盤查查證聲明書。勤業眾信提供
勤藝隆農場及銀獅農莊取得BSI英國標準協會的國際標準ISO 14064-1碳盤查查證聲明書。勤業眾信提供

據歐盟預測，2030年農業可能成為全球碳排放量前三大的產業，因此，各國政府也紛紛將農業碳排視為關鍵；勤業眾信會計師事務所表示，低碳農業已為全球趨勢，相關企業應透過新技術加速淨零轉型，進而發展出永續競爭力。

勤業眾信永續轉型服務團隊近日偕同金緻網路資訊公司、麗臺科技股份有限公司與華電聯網股份有限公司，舉辦「農業減碳新典範 智慧永續新旅程－藝隆/銀獅農場國際聲明書授證儀式」，聚焦探討全球農業淨零轉型路徑，及如何運用數位科技的力量，加速產業的永續進程。

另外，活動中也揭示台灣農業在永續發展中的嶄新成果，在勤業眾信、麗臺科技、華電聯網及金緻網路公司的協作下，透過專業策略規畫和執行，以及5G專網設備製造與建置經驗，成功協助生產鳳梨與香蕉的「藝隆農場及銀獅農莊」取得BSI英國標準協會之國際標準ISO 14064-1碳盤查查證聲明書，象徵台灣農業邁向國際的新高度。

勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文指出，農業減碳挑戰與機會並存，透過創新技術與數據分析，可優化資源利用效率，減少農藥、能源和水資源的消耗。

李介文介紹，勤業眾信永續轉型服務團隊引入Deloitte氣候科技情報與生態系統平台－全球氣候科技智庫（GreenSpace Tech）提供企業深入了解42項前瞻性技術，助力實現淨零轉型。

藝隆農場負責人余致榮分享，碳盤查是轉型的起點，通過AI影像辨識、物聯網監測和數位管理平台，不僅有效識別碳排放熱點，更能制定精準減碳策略，提升產品競爭力，滿足國際市場需求。

李介文提醒，隨著氣候變遷議題日益受到關注，農業作為全球溫室氣體排放的大宗來源之一，台灣的農業從業者也與時俱進，藉科技創新與國際級的減碳認證，以精準且有效的方式實現農業氣候科技淨零，為台灣農業奠定進軍全球市場的基石。

減碳 農業

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