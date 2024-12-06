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因應川普回歸 政院：研議台美合作新模式
川普當選美國總統，下月廿日上任，即將重返執政，面對川普新政，賴政府展開因應準備。行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君組成專案小組，研議台美經貿、科技等交流新模式，政院指出，面對新人事就必須有新模式因應，鄭麗君已舉行多次專案小組會議，若有相關決定，會適時對外說明。
黨政高層表示，川普第一次執政時，是台美關係具體進展迅速的時刻，以軍售為例，當時川普政府賣給台灣的武器，都是「重要且重大」，川普雖然言論「辛辣」，但實際行動仍回歸台美長期的默契與既有機制，我方不必過度憂心，但在經貿方面，川普可能會比較強硬。
黨政高層舉例，「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定年底生效，第二階段談判要等川普上任才能進行；川普過去對於這類的貿易機制持反對態度，這就是我方未來無可迴避的挑戰。
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