屋頂設光電 最高補助30萬

行政院會昨拍板「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，明年起至二○二八年將投入四十點八億元，屋頂面積一千平方公尺（約三百坪）以下的私有建物若設置太陽光電，每案最高補貼卅萬元，地方政府可加碼補助，估計將有十二萬戶受惠，帶動七二○億元投資。

為加速二○五○淨零轉型目標，經濟部昨提出「家戶屋頂太陽光電加速計畫」；據統計，截至今年十月底，太陽光電累積設置量為十三點八二ＧＷ，廿GW的設置目標近期已遞延至二○二六年，目標二○三○年達卅一GW。

當前屋頂光電以中大型建物為設置主流，小屋頂光電發展牛步背後，主因獎勵機制不足、申請程序冗長及成本高昂，導致光電業者與民眾參與意願低落，但經濟部評估家戶屋頂光電還有百分之九十的推動潛能，盼透過獎勵、簡化流程，提出小屋頂設置誘因。

「再生能源條例」已針對新建、增建的屋頂要求強制設置光電，內政部國土署初步以一千平方公尺以上為設置門檻，預計年底預告草案；針對未來若草案下修門檻，出現新建物「補助與強制重疊」的情況該如何處理，經濟部能源署長游振偉表示，屬於義務設置的新建物，未來將不會納入補助範圍。

經濟部規畫，明年起屋頂面積為一千平方公尺以下的私有建物，每瓩（ＫＷ）獎勵三千元，每案最高卅萬元，地方政府可自行加碼，計畫自二○二五年至二○二八年，共投入四十點八億元，由經濟部撥款、地方政府執行。

游振偉說，小屋頂光電設置的成本，每瓩約落在五點五萬至六萬元之間，這項計畫是提供成本補貼，實際獎勵金需視個案差異。

計畫也簡化民眾申請流程與文件，包含建議地方政府於受理申請人設備登記時，得併同審查申請獎勵款。未來申請人僅需準備申請表、身分證明和設備登記文件、領據、存摺影本共五項文件。

針對政院將補助民眾設置屋頂型太陽光電，綠色和平表示，目前台灣綠電自由市場供應仍然不足，近九成綠電由台電壟斷，建議政府應該進一步思考如何引導綠電進入自由市場，以滿足產業界對綠電日益增長的需求。綠色和平專案主任張皪心說，透過補助降低家戶設置太陽光電的資金門檻之餘，必須同步強化綠電自由市場的規模與多元性，以促使民眾和企業一起投入在能源轉型中。

張皪心建議，政府應建立補助的優先順序，讓家戶屋頂上的綠電自發自用或是進入綠電市場轉供者優先獲得補貼。