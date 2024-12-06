11月通膨率2.08% 升破警戒線…官員：看不到向下趨勢

主計總處昨天發布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點○八，再度升破百分之二通膨警戒線，主因除了颱風造成蔬菜水果價格大漲，外食、房租漲勢也持續飆高；其中房租年增率擴大到百分之二點六六，漲幅創廿八年半新高，主計總處官員坦言，目前看不到向下趨勢。

對於十二月ＣＰＩ走勢，主計總處專門委員曹志弘說，十一月下旬起天候較穩定，若持續穩定，十二月ＣＰＩ年增率可望下降，且有機會低於百分之二。

主計總處調查，十一月ＣＰＩ較去年同月上升百分之二點○八，扣除蔬果、能源後的核心ＣＰＩ為百分之一點七四，漲幅都高於十月。官員說，十一月有康芮颱風來襲，中旬的玉兔颱風雖未襲台，但豪雨造成農產損失，復耕進度受影響，其中又以蔬菜影響最大，十一月價格年漲百分之十九點四三，創廿二個月新高，水果也漲百分之八點五九，合計蔬果價格影響總指數○點五二個百分點，占四分之一，也是十一月ＣＰＩ年增率「破二」主因。

此外，十一月外食費年增率百分之三點○六，未降反升，創八個月高點。曹志弘表示，外食費年增率高點是去年第二季，逐季收斂到今年第一季，今年四月以來年增率都是百分之三以下，十一月略高百分之三，十月也有百分之二點九六，相差不多，「但增幅的確在年第一季以後未明顯再縮小」。

另一個讓民眾有感的是房租年增率百分之二點六六，增幅創三四二個月、廿八年五個月新高，而且是從一一一年七月破二以來，連續兩年多增幅破百分之二。

曹志弘說，房租年增率這幾個月都是百分之二點五、百分之二點六，沒有進一步擴大的跡象，但「往下更沒有」，主要原因是整體物價上漲，住宅維修費及房價、利率上升，這三者中除整體物價有和緩外，其他狀況都沒有明顯縮小；內政部房價指數第一季年增百分之九點二九、第二季上漲百分之十一點九九，漲幅還是大，加上房貸利率未調降，造成房租上漲的因素並未排除，因此未來房租漲幅要縮小機會不大。

外食、房租類漲勢持續，是否改變未來通膨下降趨勢？曹志弘說，服務類年增率百分之二點三○仍高，尤其外食、房租及醫療費用還在緩步上漲，且價格有僵固性，是未來要密切關注之處。

他說，目前國內物價除短期蔬果價格及服務類外，核心ＣＰＩ近八個月都在百分之二以下，已是連續七季下跌，也就是除蔬果之外的整體物價相對是比較平穩的，只是民眾每天採買蔬果，還是會對蔬果價格感受特別深。