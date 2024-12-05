快訊

賴總統出訪今晚返台 中共軍演可能近期登場

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

億萬美元富豪 台灣47人上榜…亞太第四

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

瑞銀昨（5）日發布「2024億萬美元富豪」調查，台灣受惠科技業浪潮，過去一年以來富豪增至47人，居亞太第四，占亞太比重5％，人數僅次於中國大陸、印度香港。台灣平均每位億萬美元富豪手握29億美元，高於2022年的26.6億美元。

瑞銀億萬美元富豪報告在亞太地區追蹤澳洲、大陸、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣以及泰國等12個市場。

今年報告顯示，受到大陸房地產價格滑落，加上新冠疫情導致商業房地產市場動盪，美、歐自2022年開始升息，及富豪開始移居美國、瑞士等地，全球財富正處「西升東落」。2024年亞太區財富年成長僅1.8％、億萬美元富豪人數年減38人。

台灣在亞太區表現突出，受惠科技浪潮，有錢人穩定成長，今年增一人至47人，前三名依序為大陸427人、印度185人、香港74人。

印度 香港 馬來西亞

延伸閱讀

全球財富西升東落！亞太億萬富豪人數冠全球 台灣亞太排名出爐

香港一公屋婆婆喪夫門外點蠟燭 男2度淋熄並投訴被轟沒同理心

陸官媒：美國制裁沒有阻止大陸晶片產業持續壯大

脖子以下全遭吞噬！印度男等車滑手機 公車暴衝「彈進候車亭」

相關新聞

11月通膨率2.08% 升破警戒線…官員：看不到向下趨勢

主計總處昨天發布十一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點○八，再度升破百分之二通膨警戒線，主因除了颱風造成蔬菜水果...

因應川普回歸 政院：研議台美合作新模式

川普當選美國總統，下月廿日上任，即將重返執政，面對川普新政，賴政府展開因應準備。行政院長卓榮泰指示副院長鄭麗君組成專案小...

屋頂設光電 最高補助30萬

行政院會昨拍板「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，明年起至二○二八年將投入四十點八億元，屋頂面積一千平方公尺（約三百坪）以...

2.08% CPI踩通膨紅線 11月物價指數增幅衝過警戒線

主計總處昨（5）日發布11月消費者物價指數（CPI）年增2.08%，在連續兩個月低於2％後，再度回升衝破通膨警戒線，主因...

億萬美元富豪 台灣47人上榜…亞太第四

瑞銀昨（5）日發布「2024億萬美元富豪」調查，台灣受惠科技業浪潮，過去一年以來富豪增至47人，居亞太第四，占亞太比重5...

攔河堰、灌溉水渠都能微水力發電 不傷溪中魚蝦有玄機

水力發電機組可大可小，甚至可以很微型，宜蘭安農溪旁就有一座槽式微型小水力發電，裝置容量100KW，1年可以發出75萬度電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。