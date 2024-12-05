億萬美元富豪 台灣47人上榜…亞太第四
瑞銀昨（5）日發布「2024億萬美元富豪」調查，台灣受惠科技業浪潮，過去一年以來富豪增至47人，居亞太第四，占亞太比重5％，人數僅次於中國大陸、印度與香港。台灣平均每位億萬美元富豪手握29億美元，高於2022年的26.6億美元。
瑞銀億萬美元富豪報告在亞太地區追蹤澳洲、大陸、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣以及泰國等12個市場。
今年報告顯示，受到大陸房地產價格滑落，加上新冠疫情導致商業房地產市場動盪，美、歐自2022年開始升息，及富豪開始移居美國、瑞士等地，全球財富正處「西升東落」。2024年亞太區財富年成長僅1.8％、億萬美元富豪人數年減38人。
台灣在亞太區表現突出，受惠科技浪潮，有錢人穩定成長，今年增一人至47人，前三名依序為大陸427人、印度185人、香港74人。
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