2.08% CPI踩通膨紅線 11月物價指數增幅衝過警戒線

主計總處昨（5）日發布11月消費者物價指數（CPI）年增2.08%，在連續兩個月低於2％後，再度回升衝破通膨警戒線，主因颱風因素導致蔬果漲價，另外房租指數也居高不下。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，11月物價漲勢較原先預期高且衝破2%，主因蔬菜漲19.43%，是近22個月新高，水果則漲8.5%。蔬菜和水果合計使整體CPI漲0.52個百分點，代表11月CPI漲幅中，有四分之一來自蔬果漲價。

近一年台灣CPI年增率

至於12月物價走勢，曹志弘表示，由於10月下旬起天候穩定，若蔬菜復耕順利，預期12月通膨率（CPI漲幅）將縮小，有機會低於2%。不過服務類漲幅預期仍大於2%，且會持續緩步上漲，再加上其具有僵固性，未來須密切關注，尤其是房租和外食漲幅。

外食費部分，原本自今年4月起漲勢已收斂在3%以下，但11月又回升至3.06%，是近八個月新高，主因去年基數較低，不過值得關注的是，外食費漲勢近來已看不到有縮小趨勢。曹志弘指出，國內整體物價仍相對平穩，只是民眾常會採買蔬果，對物價上漲感受較為深刻。

主計總處統計，近月颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格續居高檔，食用油、水產品及外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，以及部分車款降價促銷，都抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果，漲1.64%，再剔除能源後之總指數，漲1.74%，是連續七季漲幅縮小，連八個月小於2%。

主計總處統計，11月生產者物價指數年增1.18％，主因農產品、電子零組件、電力設備及配備等價格上漲，加上4月及10月調漲電價所致，不過石油及煤製品、 燃氣等價格下跌，抵銷部分漲幅；前11月平均年增1.22％。