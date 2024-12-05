攔河堰、灌溉水渠都能微水力發電 不傷溪中魚蝦有玄機

水力發電機組可大可小，甚至可以很微型，宜蘭安農溪旁就有一座槽式微型小水力發電，裝置容量100KW，1年可以發出75萬度電，源源不絕的水流其實是利用原有的水利設施攔河堰上三座排洪兼排砂閘門，向下游排放溪水時的1.5公尺落差，建構垂直渦流水輪機，就能不停地發電。

開發此小水力案場的恆水創電，是國內第一家在河川上設置在槽式微型小水力發電的創新公司，位於宜蘭三星鄉安農溪與萬富渠分流的攔河堰上的安農萬富微水力100KW發電廠去年完工，用於發電的水源，是台電公司蘭陽發電廠天埤機組的尾水。

案場從112年6月開始運轉，售電費率每度4.8936元，且已與台積電簽定企業能源採購協議（CPPA），目前與台電轉供作業申請中。

恆水創電執行長鄒飛逯表示，此發電機組是把攔河堰沖向消波塊的流水，統統拿來發電，對既有的水利設施完全不會破壞，同時又能創造源源不絕的綠電，且特殊的垂直渦流水輪機也不會阻斷魚蝦通過，「魚蝦順著水流下來，就像在水上樂園轉個圈圈後，繼續往下游走」，垂直渦流水輪機經過特殊設計，不會傷害魚蝦，「長度1公尺的魚，也能安全通過，不會被切成生魚片」。

業者表示，案場開發之初，與周邊居民有良好溝通，雖然電廠現在完全沒有能力回饋鄉親，但設備在設計時，就盡量減少對周邊居民的干擾，例如將周遭環境的聲量控制在一度程度以下。恆水創電總經理廖弘毅說，「夏天的時候，電廠旁邊的安農溪都會有民眾泛舟，就會看到船一直下來」，安農萬富河川微水力案場夏天時還能泛舟，瞬間成為親水設施。

恆水創電除了目前已在運轉中的安農溪之外，興建中的有中后十八漒，預計年底完工，雲鹿七號明年5月完工、彰化莿仔埤圳明年7月完工，申設中的則是關山十瀧；預計2025年底，已完成的與申設中的裝置容量上看3MW

廖弘毅表示，關山十瀧是最具指標性的案場，台東的關山區域就有十個落差可以裝十個發電機組，實現一個渠道多處發電的理想，一滴水可以發好幾次電，可以成為微型小水力的典範。

業者指出，以目前的躉售費率來看，很難獲利，希望政府能調整費率或是分級，以鼓勵綠電開發。水利署表示，躉售費率是保證收購價格的概念，業者可優先與需要綠電的廠商簽約CPPA並議價，是躉售費率再往上加碼，如果都賣不出去，可以躉售費率賣給台電。