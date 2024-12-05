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小水力發電躉售費率明年將新增一級距 每度趨近5元
經濟部預計年底公布114年再生能源電源躉購費率，其中小水力躉售費率將新增一級距，即裝置容量1瓩至100瓩躉購費率每度將更接近5元，以鼓勵業者投入小水力發電的開發。
經濟部能源署副署長李君禮表示，以前只要是水力發電1度電都是2.8元，但這是只有大型水力發電才能辦法達到的規模經濟，如果是小規模的水力發電，成本會高很多，因此後來小水力發電的躉購費率就分切級距，最小級距為不及500瓩，113年度價格為4.8963元，再上一級則是500瓩以上、不及2MW，躉購費率4.2285元，2MW以上就是大水力發電，費率2.8599元。
李君禮表示，預計年底公布的114年度再生能源電能躉購費率會再分出一個更小級距，即裝置容量1瓩至100瓩，至於價格，目前內部委員會已完成討論，會比目前的4.8963元高，更接近5元。
水力發電對台灣而言是很重的資源，是屬於為數甚少的自產能源之一，李君禮表示，水力發電在台灣開發已超過100年，但大型的水力資源均已開發完畢，接下來目標放在繼續開發小型的微型的水力發電，例如安農萬富小水力發電，除了政府推動，也鼓勵民間參與。
李君禮說，水利署調查小型微型水力的潛能地區至少還有超過100處，對於開發友善環境又可增加我國自給自足電源的清潔綠能很有信心，114年的水力發電目標可超過2000MW。
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