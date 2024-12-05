全球財富西升東落！瑞銀：亞太億萬富豪人數冠全球 台灣亞太排名第四

全球財富正處於「西升東落」。瑞銀5日發布「2024億萬富豪」調查，揭露過去一年，美國富豪手握財富成長顯著，中國大陸放緩，台灣富豪財富穩健成長、人數占亞太有錢人5％。儘管財富正在流進美國，但亞太區仍然是全球億萬富豪人數最多區域，擁有981名億萬富豪，全球占比近四成。

其中，台灣受惠科技業浪潮，有錢人人數寫亞太第四多。報告揭露，2024年台灣億萬富豪的財富規模增至1,373億美元，新增1名億萬富豪、總人數增至47人寫亞太區中第四多，僅次中國大陸、印度與香港。

「2024億萬富豪」追蹤美、歐非中東與亞太地區超過2,500萬億萬富豪財富，「億萬富豪」指的是擁有超過10億美元資產的人士。調查發現，2015年到2024年，全球億萬富豪的總財富成長121％，從6.3兆美元增至14兆美元，遠超車MSCI AC World Index上揚73％；這期間，富豪人數數量成長一半以上，從1,757位增加至2,682位。2024年，共計有1,877名白手起家的億萬富豪，805名屬於跨代傳承。

亞太區中擁有981名億萬富豪，數量寫全球最高，占世界億萬富豪人數37％，其中印度與印尼以億萬富豪財富規模年成長逾四成，成為亞太雙星。中國大陸的億萬富豪則受到當地房地產價格下跌，財富大幅縮水兩成，降至1.4兆美元，富豪人數也年減93人降至427人，拖累整體亞太區財富年成長僅1.8％、億萬富豪人數年減38人。

相比亞太區，美國億萬富豪在2024年累積財富最多，成長超過四分之一至5.6兆美元、占全球比重超過四成，新增101位億萬富豪、增至835位，累積財富與新增億萬富豪人數都超車亞太區。

瑞銀解釋，主要有四大原因：第一，中國大陸房地產修正，第二，新冠疫情導致商業房地產市場動盪，以及第三，美國與歐洲自2022年開始升息，拖累房地產億萬富翁財富成長表現；第四，2020年開始，每15名億萬富豪，就有一位移居到新加坡、美國、瑞士等地，金融人士解讀，與亞太區政治風險動盪有關。

根據報告揭露，過去一年，亞太區金融服務是財富成長最快的行業，其次為科技成長7.8％。如果拉長十年，科技背景的億萬富豪成長速度是所有行業最快，從2015年的7,889億美元增加至2024年的2.4兆美元。

其中，最近新崛起的科技業億萬富豪財富，已經轉向來自生成式人工智慧（AI）浪潮、金融科技、機器人開發，瑞銀解釋，各國都在擴大投資提升競爭優勢，讓包括航太、國防與電動車相關技術先進事業受惠。