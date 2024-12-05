聯博2025年展望：預估Fed每季降息一次 美股美債續看多

聯博集團5日發布2025年全球投資展望指出，美國大選後全球政策與經濟的分歧擴大，全球經濟成長放緩，通貨膨脹也減速，但寬鬆政策仍將持續。在資產類別中，聯博持續看多美股及美國信用債，並建議投資人多元布局各類債券。

聯博集團收益策略總監狄斯坦費（Gershon Distenfeld）表示，雖然川普勝選引發近期市場擔憂通膨再起，但通膨仍將持續降溫，市場預期美國聯準會（Fed）將每季降息1碼（即0.25個百分點），到2025年基準利率將降到3.5%。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維分析，川普2.0可能與川普1.0時期一樣，會將關稅和貿易威脅視為達到目的的手段，而非政策本身。經濟成長穩健、預估明年企業獲利成長14.7%、稅收較低加上監管環境沒有明顯變化，都有望支持美股。

在產業布局上，王耀維指出，人工智慧（AI）等科技成長仍強勢，但美股七雄相對收斂，企業獲利也逐漸擴散至其他產業，包括工業、金融及醫療保健等，可望為股市輪動與擴張帶來機會。他建議投資人，美國高品質成長股仍可作為核心配置，但可加入低波動的價值股。

至於其他市場，王耀維認為日股將受惠於日本企業持續提升股東權益報酬率、投資題材（如受惠AI趨勢的半導體供應鏈、設備與工業產業等）具吸引力。不過，聯博較不看好歐股及中國大陸股市。

在債券方面，狄斯坦費看好信用債，主要受惠於評價面、技術面及基本面都有吸引力。投資人在選後逐漸青睞風險資產，因而推升非投資等級債的資金流量。另外，證券化資產及新興市場債也有特定投資機會。