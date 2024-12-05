獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

台北101再出現人事異動。台北101創始元老、營運長劉家豪將於15日正式退休，離開台北101，公司今天為他舉行歡送會，目前暫未有明確的接任人選。劉家豪則表示，將尋找人生的新方向。

劉家豪與總經理朱麗文是台北101極少數自籌備期間就在任的元老，2005年初至今，歷任5屆董事長對劉家豪都高度肯定，不論是從無到有、現在已經成為國際賽事的垂直馬拉松、大樓外牆點燈，以及頻繁的國際交流，進入國際高塔聯盟等，劉家豪都扮演重要的角色，而台北101今年出租率也破紀錄的達到98%。

此外，劉家豪隊品牌形象與創意方面的專業能力為101在世界舞台的表現，以及讓世界看見台灣，外界也是有目共睹。

對於退休，劉家豪也說，好友江振誠先前宣布退休，也給了他很大的啟發，因此認為現在是一個好的時間點，待沉潛過後再出發。