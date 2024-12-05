快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北101營運長劉家豪將退休。本報資料照片
台北101營運長劉家豪將退休。本報資料照片

台北101再出現人事異動。台北101創始元老、營運長劉家豪將於15日正式退休，離開台北101，公司今天為他舉行歡送會，目前暫未有明確的接任人選。劉家豪則表示，將尋找人生的新方向。

劉家豪與總經理朱麗文是台北101極少數自籌備期間就在任的元老，2005年初至今，歷任5屆董事長對劉家豪都高度肯定，不論是從無到有、現在已經成為國際賽事的垂直馬拉松、大樓外牆點燈，以及頻繁的國際交流，進入國際高塔聯盟等，劉家豪都扮演重要的角色，而台北101今年出租率也破紀錄的達到98%。

此外，劉家豪隊品牌形象與創意方面的專業能力為101在世界舞台的表現，以及讓世界看見台灣，外界也是有目共睹。

對於退休，劉家豪也說，好友江振誠先前宣布退休，也給了他很大的啟發，因此認為現在是一個好的時間點，待沉潛過後再出發。

台北101 江振誠 退休

延伸閱讀

台人愛喝湯 名廚江振誠跨醫界推健康餐：與美味不對立

前101董事長宋文琪怒批「抹黑無辜前同仁」 賈永婕回應揭真相

前101董事長暗指「功勞都往身上攬」 賈永婕發聲回33字

幫老公企業點燈遭批公器私用 台北101董座賈永婕這樣說

相關新聞

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

台北101再出現人事異動。台北101創始元老、營運長劉家豪將於15日正式退休，離開台北101，公司今天為他舉行歡送會，目...

全球財富西升東落！瑞銀：亞太億萬富豪人數冠全球 台灣亞太排名第四

全球財富正處於「西升東落」。瑞銀5日發布「2024億萬富豪」調查，揭露過去一年，美國富豪手握財富成長顯著，中國大陸放緩，...

台電小額綠電決標 71家企業買逾900萬度綠電、年增五成

台電11月再次開賣小額綠電，最終吸引71家企業投標採購逾900萬度綠電，較去年首度開賣增加近五成，以製造業為主，得標價格...

租屋族哭了…11月房租漲勢創28年半新高 主計總處「縮小機會不大」

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率2.08%，再度升破2%警戒線，其中除受颱風影響，蔬菜水果價格大漲外...

通膨又破2%！颱風攪局蔬果大漲 11月CPI年增率2.08%

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI)年增率2.08%，再度升破2%警戒線，主要受到颱風影響，蔬菜水果價格大漲，...

不妙！通膨率比預期高 11月CPI增幅2.08%、再衝破警戒線

主計總處5日發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.08%，再度衝破2%通膨警戒線。其中，11月外食費仍漲3.06...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。