台電小額綠電決標 71家企業買逾900萬度綠電、年增五成
台電11月再次開賣小額綠電，最終吸引71家企業投標採購逾900萬度綠電，較去年首度開賣增加近五成，以製造業為主，得標價格介於5.4元至6.8元之間。今年也首度針對營業至夜間或採三班制全日營業用戶推出的「全日型」綠電商品，銷售量約占46%。
去年台電首度販售小額綠電，以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的。台電今年擴大銷售範圍，除上架開賣自建太陽光電，也納入台電自建離岸一期風電，並結合用戶用電特性，設計二種主商品、各六款組合，總額2000萬度綠電，在11月13日上架開賣，4日正式決標。
台電提醒，此次得標企業須於12月23日前與投標電號所管轄的台電各區營業處辦理簽約，而簽約階段仍可視需求申請加購冬日綠電，完成簽約後，將於2025年起轉供所購綠電。
台電特別提到，今年首度針對營業至夜間或採三班制全日營業用戶推出「全日型」綠電商品，獲得企業青睞，銷售量約佔46%。其中，20萬度五年期商品最受歡迎，接著是1萬度一年期，滿足企業不同偏好。而得標企業中，亦有近半數企業選擇加購第一次推出的冬日綠電。
台電指出，今年小額綠電針對不同用戶用電時段（全日型、日間型），搭配不同需求量（1萬、10萬及20萬度）及年期（1年、5年），設計二款主商品、各六種組合。
根據決標結果，此次小額綠電參與企業集中雙北地區，佔比超過五成；若從產業別來看，得標企業則以製造業為主，約佔45%，其餘則包含不動產經營業及金融保險業等。
台電說明，今年首度開放總公司代表投標小額綠電，可將購買綠電分配給轄下分支機構使用，共有超過30家企業總公司採用，預計可協助上百家連鎖門市取得並使用綠電。
台電強調，將持續努力活絡國內綠電市場及滿足企業綠電需求，幫助台灣企業達成國際供應鏈要求，落實ESG永續發展。
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