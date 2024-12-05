租屋族哭了…11月房租漲勢創28年半新高 主計總處「縮小機會不大」

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI）年增率2.08%，再度升破2%警戒線，其中除受颱風影響，蔬菜水果價格大漲外，更讓國人有感的是，外食、房租漲勢持續飆高，房租年增率擴大到2.66%，漲幅創28年半新高，外食費年增率也飆破3%到3.06%、是8個月以來新高，都造成11月通膨再度升破2%，創三個月最高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘坦言，外食增幅雖較上月小增，但增幅在今年第一季以後未再明顯縮小；房租年增率則是自111年7月破2%以來，一路擴大到今年第二季約2.5%，漲幅是否會再擴大要再觀察，但造成房租上漲因素並未排除，「縮小機會不大」。

對12月CPI走勢，曹志弘認為，11月下旬起天候較穩定，若持續穩定，12月CPI年增率可望下降，且有機會低於2%。

11月外食費年增率3.06%，未降反升，創8個月高點。曹志弘表示，外食費年增率高點是去年第二季，逐季收斂到今年第一季，今年4月以來年增率都是3%以下，本月略高3%，但10月也有2.96%，相差不多，若以月增率0.18個百分點來看，並未比前幾個月高，「但增幅的確在年第一季以後未明顯再縮小」。

另一個讓國人有感的是房租年增率2.66%，增幅創342個月、28年5個月新高，而且是從111年7月破二以來，連續二年多增幅破2%。

曹志弘表示，房租年增率這幾個月都是2.5%、2.6%，今年第二季起也無明顯縮小跡象，主要原因是整體物價上漲，住宅維修費及房價、利率上升，這三者中除整體物價有和緩外，其他狀況都沒有明顯縮小，內政部房價指數第一季9.29%、第二季上漲11.99%，漲幅還是大，加上房貸利率未調降，造成房租上漲的因素並未排除，因此未來房租漲幅要縮小機會不大。