租屋族壓力又更大！11月房租漲2.66%、28年半來最高

主計總處5日發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.08%，在連續兩個月低於2％之後，再度回升衝破通膨警戒線。其中，11月外食費漲3.06%，是近八個月新高；房租漲勢更驚人，漲2.66%，為28年半來最高。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，11月物價漲勢較原先預期高且衝破2%，主因蔬菜漲19.43%，是近22個月新高，水果則漲8.5%，蔬菜和水果合計漲了0.52個百分點，就對整體CPI貢獻了四分之一的漲幅。

至於12月的物價走勢，曹志弘表示，由於10月下旬開始天候穩定，若蔬菜復耕順利，預期12月通膨率（CPI漲幅）將縮小，有機會低於2%。不過，服務類漲幅預期仍是大於2%，且會持續緩步上漲，再加上其具有僵固性，是未來需要密切關的地方，尤其是房租和外食。

曹志弘指出，影響房租漲勢有四個因素，包括：整體物價上漲幅度仍高、房價、維修費及利率目前也都是持續上升，但目前除整體物價有比較和緩外，其餘因素的漲勢皆未縮小，因此房租漲幅會不會再擴大還要再觀察，但要縮小的機會並不大。主計總處資料顯示，今年房租第1季漲2.19%、第2季漲2.50%、第3季漲2.49%。

外食費部分，從今年4月開始漲勢已收斂在3%以下，但11月漲幅又回升至3.06%。對此，曹志弘說，主因是去年11月的基數較高，若從月增率上漲0.18%觀察，並沒有特別高，而外食費漲勢從今年第2季開始縮小，但縮小幅度很平穩，約略低於3%，但近來已看不到有縮小趨勢。

曹志弘還提到，除了短期蔬果價格較高、服務類價格持續居高外，目前國內整體物價相對平穩，11月核心CPI漲1.74%，是連續七季漲幅縮小，連八個月小於2%。只是蔬菜水果民眾採買比例高，因此民眾會對近來物價感受較深刻。

根據主計總處資料顯示，近月颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格續居高檔，食用油、水產品及外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，與部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.64%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲1.74%，行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資則跌0.2%。