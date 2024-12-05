71家企業買逾900萬度台電小額綠電 得標價最高6.8元

台電11月再次開賣小額綠電，最終71家企業投標採購逾900萬度綠電，較去年首度開賣增加近5成，以製造業為主，得標價格介於5.4元至6.8元；今年也首度針對營業至夜間或採3班制全日營業用戶推出的「全日型」綠電商品，銷售量約占46%。

去年台電首度以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的，販售小額綠電。台電今年擴大銷售範圍，納入台電自建離岸一期風電，並結合用戶用電特性，設計2種主商品、各6款組合，總額2000萬度綠電，在11月13日上架開賣，昨天正式決標。

台電今天發布新聞稿表示，最終吸引71家企業投標採購逾900萬度綠電，較去年首度開賣增加近5成，得標價格介於5.4元至6.8元之間；其中，20萬度5年期商品最受歡迎，接著是1萬度1年期。

台電指出，今年小額綠電針對不同用戶用電時段（全日型、日間型），搭配不同需求量（1萬、10萬及20萬度）及年期（1年、5年），設計2款主商品各6種組合。

根據決標結果，此次小額綠電參與企業集中雙北地區，占比超過5成；若從產業別來看，得標企業則以製造業為主，約占45%，其餘則包含不動產經營業及金融保險業等。

另外，得標企業中，亦有近半數企業選擇加購第一次推出的冬日綠電。

台電表示，今年首度開放總公司代表投標小額綠電，可將購買綠電分配給轄下分支機構使用，共有超過30家企業總公司採用，預計可協助上百家連鎖門市取得並使用綠電。

台電提醒，此次得標企業須於12月23日前與投標電號所管轄的台電各區營業處辦理簽約，而簽約階段仍可視需求申請加購冬日綠電，完成簽約後，將於明年起轉供所購綠電。