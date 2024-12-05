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企業年末存貨報廢前必看 勤業眾信曝三大重點最常疏忽

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰。業者提供

年末存貨盤點期間，企業可能因存貨過期、變質、破損等因素需要報廢，但若未妥善處理相關程序及文件，可能導致存貨報廢損失無法獲准認列。勤業眾信會計師事務所提醒企業，掌握以下三大重點，避免錯失合法權益。

首先，境內存貨報廢損失的注意事項，資深會計師張瑞峰指出，境內存貨如需報廢，應依《營利事業所得稅查核準則》進行，必須依會計師查核簽證報告，由會計師核實報廢損失，企業需提前規劃存貨盤點，邀請會計師進行實地監盤與監毀。

張瑞峰表示，企業還須向稽徵機關報請監毀，在事實發生後30日內檢具清單，請稽徵機關派員監毀；特殊區域存貨，如存放於特殊區域，需由事業主管機關監毀，並取得相關證明文件。企業需備妥內部核准文件、盤點紀錄、照片與清運紀錄等證明資料，確保報廢程序完整，避免後續爭議。

再來，企業也須留意境外存貨報廢損失的認列方法，勤業眾信稅務部協理陳瑩倩表示，境外存貨報廢需參考境內處理原則，必須委由境外當地合格會計師、公證機構或檢驗機構進行監毀並簽證，提供相關機構的身分證明文件；準備盤點明細、監毀紀錄及其他必要文件，並取得所在地中華民國使領館或認許機構的驗證；若未能完整備妥上述文件，可能導致境外存貨報廢損失無法認列。

最後，處理廢品收益的正確方式，陳瑩倩提醒，企業在報廢存貨的同時，應注意廢品處理所得的收益管理。如廢品出售收入，必須完整入帳列為當年度收益，以免因短漏報而面臨補稅風險。

陳瑩倩建議，企業進行年末存貨盤點時，應提早規劃、遵循相關程序，並確保證明文件完整，透過妥善處理境內外存貨報廢事宜與廢品收益入帳，不僅能避免爭議，也可保障合法稅務權益。

所得稅 簽證 身分證

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