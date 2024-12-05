通膨又破2%！颱風攪局蔬果大漲 11月CPI年增率2.08%

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI)年增率2.08%，再度升破2%警戒線，主要受到颱風影響，蔬菜水果價格大漲，蔬菜年漲19.43%，漲幅創22個月新高，加上外食費飆破3%到3.06%、是8個月以來新高，房租漲幅更擴大到2.66%，創28年半新高，不但造成讓11月物價再度升破2%，創近三個月最高。

主計總處調查，11月CPI較去年同月上升2.08%，主要是颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格持續居於高檔，食物油。水產品及外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽機車保養及修理等費用調漲，但因蛋類、油料費及機票費價格下跌，抵消部分漲幅。若扣除蔬果及能源的核心CPI年增率為1.74%。

七大類中以食物類年漲3.82%最高，其中蔬菜及水果受豪雨影響，分別上漲19.43%、8.50%，食用油上漲7.13%，外食費上漲3.06%，肉類上漲2.62%，推升整體食物價格。

房租漲勢未降反升，11月房租年增率2.66%，漲幅創342個月新高，顯示房市雖降溫，但房東反映房價上升調漲房租的動作並未停止，租屋族痛苦指數持續飆高。