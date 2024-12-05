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通膨又破2%！颱風攪局蔬果大漲 11月CPI年增率2.08%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
11月還有颱風來襲，造成蔬果價格大漲，11月消費者物價指數年增率再度飆破2%。水果攤示意圖。圖／聯合報系資料照片
11月還有颱風來襲，造成蔬果價格大漲，11月消費者物價指數年增率再度飆破2%。水果攤示意圖。圖／聯合報系資料照片

主計總處今天發布11月消費者物價指數（CPI)年增率2.08%，再度升破2%警戒線，主要受到颱風影響，蔬菜水果價格大漲，蔬菜年漲19.43%，漲幅創22個月新高，加上外食費飆破3%到3.06%、是8個月以來新高，房租漲幅更擴大到2.66%，創28年半新高，不但造成讓11月物價再度升破2%，創近三個月最高。

主計總處調查，11月CPI較去年同月上升2.08%，主要是颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格持續居於高檔，食物油。水產品及外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽機車保養及修理等費用調漲，但因蛋類、油料費及機票費價格下跌，抵消部分漲幅。若扣除蔬果及能源的核心CPI年增率為1.74%。

七大類中以食物類年漲3.82%最高，其中蔬菜及水果受豪雨影響，分別上漲19.43%、8.50%，食用油上漲7.13%，外食費上漲3.06%，肉類上漲2.62%，推升整體食物價格。

房租漲勢未降反升，11月房租年增率2.66%，漲幅創342個月新高，顯示房市雖降溫，但房東反映房價上升調漲房租的動作並未停止，租屋族痛苦指數持續飆高。

CPI 外食 水果

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