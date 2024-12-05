中興EMBA校友會與學生會攜手 公益愛行腳讓愛「興」微笑

中興大學EMBA校友會與學生會，攜手響應中山大學EMBA發起的「公益愛行腳」環島公益活動，5日號召百位中興大學EMBA師生及校友共同參與，展現了中興人對公益事務的熱忱與責任。此次活動不僅彰顯中興人對公益的投入，也讓參與者在每一步中感受到愛與善意的無限可能。

中興大學EMBA秉持「取之社會，用之社會」的精神，活動獲得多家校友企業的熱情贊助，包括福倫藥局、甲文青飲品、今口香調理食品、至光工具、風間餐飲、明昌國際、御鴻國際、寶達港式飲茶餐廳、萬凌工業、悅翔印刷及六美企業等。

個人贊助則包括校友會理事長林澤輝、學生會會長簡輔均及胡運秋學姐等，這些支持不僅提供了活動的資源，更展現企業和個人對社會的承諾。

活動成功募集到的善款，將捐贈給指定的公益單位。無論是象徵性的一元，還是數千元的大額捐款，每一份心意都成為支持公益的重要力量。參與者將捐款收據上傳至「公益愛行腳」社群，分享自己的善行，讓愛心迅速蔓延，溫暖每個人的心。

中興大學EMBA校友會理事長林澤輝表示，透過這次的公益愛行腳活動，希望凝聚更多社會正向的力量，同時也讓EMBA的學員們能將所學回饋社會，實踐真正的企業社會責任。

百位熱情洋溢的中興EMBA師生、校友及眷屬一早從永豐棧酒店出發，沿途經過台中市區至彰化大村車站，挑戰全程約30公里的公益路線。無論是全程參與，還是途中加入的朋友，每位參與者都帶著愛心與期盼，透過腳步傳遞善的力量，將這次行腳活動化為一場意義非凡的愛心接力賽。

「我們不是為自己走路，而是為需要幫助的人踏出每一步。」一位全程參與的校友說，這份堅持與熱忱，不僅讓愛心在台中的土地上深深扎根，也為這場公益旅程增添了溫度與感動。

活動全程的補給，由中興EMBA校友會與學生會悉心安排，從中餐到路途中的能量補充，無不體現出校友之間的團結與互助。全程安排的接駁車與補給服務更是貼心周到，為每一位參與者提供了安心的行走保障。

林澤輝說，這場公益行腳，雖然只有一天，但留下的感動將長久地停留在人們心中。參與者用雙腳丈量的不僅是距離，更是彼此的愛心與善意。中興大學EMBA師生與校友攜手在台中這片土地上播撒愛的種子，為愛行走、為善前行，讓善的力量延續，讓愛「興」遍全台，讓愛「興」微笑。