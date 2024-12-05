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不妙！通膨率比預期高 11月CPI增幅2.08%、再衝破警戒線

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.08%，再度衝破2%通膨警戒線。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.08%，再度衝破2%通膨警戒線。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

主計總處5日發布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.08%，再度衝破2%通膨警戒線。其中，11月外食費仍漲3.06%、房租則漲2.66%，漲勢持續攀升。

主計總處表示，近月颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格續居高檔，食用油、水產品及外食費等食物類價格亦上漲，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用調漲，惟蛋類、油料費及機票價格下跌，與部分車款降價促銷，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲1.64%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲1.74%。行政院穩定物價小組關注之17項重要民生物資則跌0.2%。

房租 消費者物價指數

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